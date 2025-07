Chi odia la Russia? Il presidente Sergio Mattarella è stato aggiunto alla blacklist del Cremlino

Nel sito del ministero degli Esteri russo è stato aggiunto nella sezione «Esempi di manifestazioni di russofobia» il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. A breve sarà convocato l’ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov per richiedere la rimozione delle figure istituzionali italiane dalla “blacklist” dei nemici della Federazione. In senato la discussione si accende.

Le accuse agli alti rappresentanti italiani

I rapporti fra Russia e Europa, al seguito dell’invasione dello stato Ucraino, si sono incrinati e chiunque prenda apertamente le difese di Kiev va sotto il mirino del Cremlino.

Mattarella ha fatto due interventi significativi a sostegno dell’Ucraina. Il primo nel 2024, all’ottantesimo anniversario della battaglia di Montecassino, dove il presidente ha ricordato dopo un invito alla pace e alla rivendicazione del territorio ucraino: «La tragedia inumana del popolo ucraino». Il secondo proprio quest’anno alla lectio magistralis tenuta all’Università di Marsiglia in cui ha paragonato l’invasione russa alle ambizioni espansionistiche del Terzo Reich.

Sulla sezione dedicata alle manifestazioni russofobe nel sito, sono state mostrate dichiarazioni di Crosetto e Tajani sul Messaggero risalenti all’anno scorso. Il ministro degli Esteri italiano ha espresso l’auspicio di vedere le bandiere ucraine alla manifestazione del 25 aprile, invece il ministro della Difesa ha accusato Putin di voler conquistare tutta l’Ucraina. Dichiarazioni inoffensive, ma subito etichettate come ostili alla Russia

I commenti del Senato

Da destra a sinistra, il Senato supporta unanimemente il presidente Mattarella. Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, esordisce con questa dichiarazione in aula: “L’inserimento del presidente Mattarella in una lista di presunti russofobi da parte della Russia di Putin è inaccettabile, grave e inqualificabile. Il presidente Mattarella ha il pieno sostegno nostro e degli italiani, siamo con lui contro ogni tentativo di inquinare, distorcere, minacciare la democrazia. Piena solidarietà dal Partito Democratico”. Sempre dalla coalizione, Bruno Marton del Movimento 5 Stelle ha espresso “solidarietà al presidente Mattarella. E’ un attacco a tutti noi”. Si espone anche anche il senatore Tito Magni (Alleanza Verde Sinistra) a Sergio Mattarella che è “il garante di tutti noi. Respingiamo qualsiasi intervento estero”.

La destra, in particolare Forza Italia per le accuse al loro esponente Tajani, si schiera dalla parte degli accusati. La senatrice Stefania Craxi, si è associata “alle parole dei colleghi” per questo “osceno attacco” al presidente Mattarella. Invece, il capogruppo al Senato Lucio Malan, Fratelli d’Italia, ha aggiunto: “Nel momento in cui assistiamo a questo ingiustificato attacco è doveroso che tutte le istituzioni e le forze politiche si uniscano per respingere con sdegno questi attacchi. Auspichiamo che questa unità ci sia sempre quando vengono attaccate le nostre massime figure istituzionali”.

L’attesa è sentita fra le stanze del governo, l’incontro con l’ambasciatore russo sarà decisivo per i rapporti Italia-Russia durante il conflitto.