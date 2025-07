Giancarlo Tancredi: chi è l’ormai ex assessore milanese.

Un terremoto politico ha scosso Palazzo Marino. Dopo tre anni di indagini sulla gestione dell’urbanistica milanese, il 16 luglio le fondamenta del Comune hanno cominciato a tremare. 74 indagati, tra tecnici, funzionari e politici. Tra loro anche Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, figura chiave nelle politiche urbanistiche della giunta Sala, che ieri ha rassegnato le sue dimissioni.

Da giorni il suo nome compare sulle prime pagine di ogni giornale, ma in pochi lo conoscono davvero. Chi è allora Giancarlo Tancredi? E soprattutto, perché ha consegnato le sue dimissioni?

Chi è Giancarlo Trancredi

Giancarlo Tancredi, classe 1961, è un tecnico puro. Nessuna esperienza politica pregressa e nessun partito alle spalle. Milanese doc, laureato in architettura al Politecnico, è entrato giovanissimo negli uffici del Comune. All’interno di Palazzo Marino si è sempre occupato di progettazione e pianificazione urbana, maturando particolare competenza nei progetti urbanistici più importanti. Molti dei progetti chiave di Milano, infatti, portano il suo nome: da “Porta Nuova” al Portello, da City Life a Expo 2015 e MIND, dalla Darsena agli scali ferroviari dismessi, fino a Santa Giulia e all’area dello Stadio. Nel 2021 il sindaco Beppe Sala lo ha scelto come assessore alla Rigenerazione urbana, sostituendo Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica nella giunta precedente. Da allora, ha ricoperto un ruolo cruciale nella trasformazione della città, portando avanti progetti ambiziosi e innovativi.

Perché ha consegnato le sue dimissioni?

Dopo essere comparso tra i sei nomi per i quali la Procura del capoluogo lombardo aveva chiesto misure cautelari nell’ambito di un filone dell’inchiesta giudiziaria sulla gestione urbanistica, lunedì 21 luglio Tancredi ha rassegnato le sue dimissioni durante la seduta del consiglio comunale. Per lui l’ipotesi formulata dai pm è quella di corruzione e falso.

“Ho rassegnato oggi le mie dimissioni – ha detto l’ex assessore – non solo per affrontare gli sviluppi conseguenti, ma anche per rispetto degli organi giudiziari, del sindaco, dei cittadini e dei consiglieri. Chiudo in modo infelice un’esperienza che ho vissuto con entusiasmo. Con le indagini in corso, mi limito ad aggiungere poche considerazioni. Sull’estraneità del mio operato a interessi personali mi rimetto agli organi giudiziari. La mia vita è sempre stata improntata a valori etici e morali, riconosciuti da più parti, anche nel mio ruolo di assessore. La mia coscienza è pulita”.

Pur mantenendo la sua estraneità rispetto alle accuse, Tancredi ha scelto di fare un passo indietro, affidandosi alla giustizia. Ora la palla passa agli organi competenti, a loro il compito di approfondire la vicenda.