L’Europa tenta il recupero nella corsa ai minerali critici

Il mercato delle materie prime, un tempo considerato di nicchia, è diventato oggi la nuova frontiera nella politica delle potenze mondiali.

Per produrre qualsiasi cosa, dai veicoli elettrici alle turbine eoliche fino ad arrivare ai sistemi dí armamenti di ultima generazione, le economie moderne dipendono ora da un elenco crescente di elementi sepolti: cobalto, litio, terre rare e i cosiddetti materiali critici.

Azione dei governi

I governi si stanno muovendo tutti più o meno nella stessa direzione.

Ad aprile, gli Stati Uniti hanno firmato un accordo storico con l’Ucraina, garantendo alle aziende statunitensi l’accesso alle riserve minerarie del Paese in cambio di sostegno alla difesa e alla ricostruzione dell’Ucraina.

Si è trattato di un accordo transnazionale e alquanto eloquente: una partnership di sicurezza plasmata dalla guerra ora si basa sui minerali come merce di scambio, in un mondo in cui le materie prime raddoppiano sempre più il loro valore come valuta strategica.

Altrove, gli Stati del Golfo si stanno facendo strada in tutta l’Africa, mentre la Cina, già forza dominante nelle catene mondiali di approvvigionamento minerario, continua a stringere la sua morsa.

Ora, l’Unione Europea si è messa in moto per recuperare il ritardo.

Negli ultimi due anni, Bruxelles ha firmato una serie di partnership per le materie prime con Paesi come lo Zambia, la Repubblica Democratica del Congo e la Namibia.

È interessante vedere che i consulenti di Pangea-Risk, una società di consulenza specializzata in intelligence, affermano che l’UE ha una propria definizione di ciò che rende critici alcuni minerali, così come lo fanno Russia, Cina e Stati Uniti, in base alle loro economie nazionali.

L’Europa, per esempio, in qualità di importante produttore di acciaio, include il carbone da coke, il silicio, l’elio, il boro e il gallio nell’elenco dei minerali critici, che non sono priorità per la maggioranza delle altre potenze.

La concorrenza

Ma laddove la richiesta di minerali si accavalla, la concorrenza si fa feroce.

E che si tratti alluminio e bauxite in Guinea, grafite in Mozambico, litio in Zimbabwe, nichel in Sudafrica e rame e cobalto nella Repubblica Democratica del Congo, l’arena centrale di questa corsa è sempre più il Continente africano.

Nel frattempo, in nome della riduzione dei rischi, l’Ue vuole anche affrancarsi dalla dipendenza dall’estero, costruendo quelle che definisce catene di approvvigionamento più resilienti, via più breve per ridurre la dipendenza da un unico fornitore, una maggiore lavorazione locale o di un Paese alleato e un maggior controllo su ogni fase della produzione.

Tuttavia, non sarà semplice.

Prendiamo per esempio il litio e le terre rare: l’UE importa quasi tutte le sue forniture e, nel caso delle terre rare, la metà proviene direttamente dalla Cina, che controlla il 90% della lavorazione mondiale, abbracciando quasi l’intero processo di produzione. Questo accade per l’intera catena di valore dei veicoli elettrici.

Equilibri e squilibri

Il rapporto non è però stato sempre così sbilanciato.

Nel periodo 2003-2011, era del superciclo delle materie prime, quando i prezzi dei metalli sono aumentati, i giganti minerari occidentali come BHP, Rio Tinto e Glencore, hanno aggressivamente conquistato Africa e America Latina, investendo miliardi in quelli che nel settore sono noti come progetti di frontiera per via del loro alto rischio.

Ma con il calo dei prezzi del rame e del cobalto, il calcolo nello sviluppo degli investimenti ad alto rischio all’estero è cambiato.

Gli investitori hanno chiesto maggiore cautela e le aziende hanno iniziato a ritirarsi.

Nel contempo, i ricchi Paesi membri dell’OCSE hanno rafforzato il loro Gentelmen’s Agreement, un patto che scoraggia l’uso di sussidi per promuovere i colossi nazionali.

L’idea era quella di proteggersi da una corsa al ribasso nei finanziamenti statali, il che significa non assegnare prestiti a basso costo per aiutare le imprese nazionali a correre all’estero.

Il problema è che gli istituti di credito cinesi hanno optato per un approccio diverso che non si basa sul modello liberale dei mercati occidentali.

In un rapporto uscito lo scorso gennaio, gli analisti di Pangea-Risk hanno dimostrato come, negli ultimi decenni, la Cina abbia costruito un modello di finanziamento snello, modulabile e difficile da imitare, soprattutto per i Paesi occidentali.

Modello cinese di finanziamento

Un’impresa statale cinese potrebbe entrare in un Paese per estrarre in compartecipazione da una miniera di rame o cobalto, sostenuta da un prestito erogato da una delle banche statali di Pechino o da istituti di credito commerciali statali.

Si tratta di prestiti agevolati, molto economici. Inoltre, questi finanziamenti coprono quasi sempre anche i costi per lo sviluppo non solo della miniera, ma anche delle strade, delle centrali elettriche e dei terminali per le esportazioni.

Oltre ad assicurarsi la partecipazione nell’estrazione dalla miniera, l’azienda cinese firma un accordo a lungo termine di vendita della merce, un contratto per l’acquisto di una quota specifica della produzione della miniera, solitamente con un compratore della Cina continentale.

Questa combinazione di proprietà all’estero e fornitura garantita per i processori locali è fondamentale per la strategia della Cina.

E la strategia funziona. Tra il 2000 e il 2021, la Cina ha impegnato quasi 57 miliardi di dollari in finanziamenti statali per progetti minerari in 19 Paesi a medio e basso reddito. Di conseguenza, ora ha il controllo su ogni fase della catena di approvvigionamento per molti minerali critici che alimenteranno la transizione verso l’energia verde.

Le aziende cinesi controllano il 25% della capacità mondiale di estrazione del litio e l’80% della produzione di cobalto della RDC, che fornisce oltre la metà del cobalto mondiale.

La Cina gestisce il 90% della lavorazione globale delle terre rare, oltre i due terzi della raffinazione di cobalto e litio e più della metà delle esportazioni globali di materiali destinati alle batterie.

In sintesi, la Cina ha sviluppato un copione che elude le esitazioni del mercato, tollera il rischio politico e dà la priorità ai guadagni strategici a lungo termine. E l’Occidente ha fatto molta fatica ad adattarsi, spesso per mancanza di coraggio, vendendo asset a rischio che la Cina ha puntualmente ricomprato. Un esempio: il gigante statunitense Freeport- McMoRan in Congo.

Avendo costruito i loro sistemi finanziari attorno a regole severe sulla neutralità del mercato, i Paesi dell’OCSE, così come gli Stati Uniti e molti Paesi occidentali, non hanno la possibilità di uscire dagli schemi. Senza il consenso dello Stato, i finanzieri occidentali possono solo fare affidamento sul calcolo rischi-rendimento, e questo limita le scelte.

L’UE non ama i rischi, ma è quella che rischia di più

Questo modo di agire “elastico” della Cina non è una buona notizia per l’UE.

Le partnership che ha firmato finora sono in gran parte simboliche: non vincolanti e dipendenti da investimenti privati.

Ma come osserva Andor Lips, esperto di finanziamenti e materie prime presso il Dutch Geological Survey e che ha contribuito al lavoro della Commissione europea come consulente esterno, “l’UE non è un Paese; quindi, la spinta legale per incoraggiare gli investimenti è molto limitata: non si possono fornire incentivi fiscali, non si può fornire capitale aggiuntivo, cosa che un singolo Paese può solitamente fare.”

Le imprese private dispongono di strumenti finanziari propri dell’UE, come la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo e iniziative come il Global Gateway. Ma utilizzarli non è semplicissimo.

Capire quali fondi possono essere utilizzati e dove, e come interferisce la sovrapposizione dei mandati diventa un vero esercizio intellettuale. A questo va aggiunto che all’interno stesso di queste istituzioni i funzionari operano spesso sulla base di informazioni frammentate.

Ma la cosa più seria è che l’UE è in lotta contro il tempo, visto che la corsa ai minerali critici sta diventando sempre più affollata.

I Paesi del Golfo stanno spendendo molto, e si stanno spendendo molto, per chiudere accordi minerari in tutta l’Africa, con Turchia, India e altri che seguono l’esempio.

Molti stanno imitando la strategia della Cina. Gli Stati Uniti, con il Presidente Trump, hanno allentato l’applicazione delle norme anticorruzione per dare alle aziende più margine di manovra in ambienti rischiosi e stanno collaborando con gli alleati del Golfo per condividere i rischi degli investimenti.

L’UE, al contrario, rimane vincolata ad elevati standard ambientali, sociali e di governance, nonché da una burocrazia frammentata e con pochi strumenti competitivi.

I ritardi dell’Europa

Il ritardo dell’Europa è in parte strutturale: i modelli utilizzati sul mercato non sono costruiti per competere con la velocità e il coordinamento di rivali a guida statale come la Cina.

Ma è difficile riflettere sugli ultimi decenni senza evidenziare soprattutto un errore nella lungimiranza politica.

Mentre la Cina raddoppiava l’accesso ai minerali critici, i Paesi occidentali si tiravano indietro, anche se era già evidente che questi minerali avrebbero assunto un immenso peso geopolitico.

Ora, recuperare il ritardo potrebbe significare mettere da parte l’ortodossia del mercato a favore delle priorità di sicurezza. L’urgenza è reale: dopo che questa primavera Pechino ha imposto nuovi controlli sulle esportazioni di terre rare, le case automobilistiche in Europa e negli Stati Uniti hanno dichiarato che mancavano poche settimane all’interruzione delle linee di produzione.

Ma anche se l’Europa si assicurasse più materie prime, la piena indipendenza dalla Cina rimane una chimera. Per farlo bisognerebbe produrre anche più batterie, più veicoli elettrici, di più di tante altre cose. Visto il suo dominio nelle catene di approvvigionamento di questi prodotti, questo significa lavorare con la Cina e non contro di essa.

Le imprese europee possono attualmente svolgere un ruolo limitato nell’estrazione, ma eccellono nel rilevamento e nell’ ingegneria. Anche gli standard ESG potrebbero andare a loro vantaggio poiché le aziende cinesi si stanno già rivolgendo alle controparti europee per soddisfare gli standard crescenti richiesti dagli investitori, dalle autorità di regolamentazione mondiali, dai governi africani e dai consumatori.

Se le imprese europee si inserissero in modo più incisivo nel ciclo vitale dei progetti, potrebbero rivendicare una parte maggiore della catena del valore e iniziare a costruire una dipendenza reciproca costruttiva con i partner cinesi.

Gli analisti sono coscienti del fatto che i leader europei potrebbero esitare di fronte ad una strategia che coinvolga la Cina così attivamente. Ma la Cina è già molto coinvolta, e non c’è molto spazio per evitarla.

Quando si tratta di minerali critici, sganciarsi dalla Cina diventa quasi impossibile. L’Europa dovrebbe lavorare su come ridurre la sua dipendenza, inclusa l’opzione di rendendola reciproca.