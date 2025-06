Senato. Approvato il ddl Spazio

Nell’Aula di Palazzo Madama è stato approvato, con 76 sì e 57 no, il disegno di legge che contiene disposizioni in materia di economia dello spazio. Il provvedimento del governo, già approvato alla Camera lo scorso 6 marzo, è diventato così definitivo. Il governo Meloni ha aperto di fatto in nostri cieli a SpaceX, la società di Elon Musk che controlla la flotta satellitare Starlink. La legge sullo spazio è stata uno dei fronti su cui si è consumato lo scontro tra i partiti di maggioranza e quelli di opposizione, che accusano l’esecutivo di voler favorire l’imprenditore statunitense. Un’accusa che Palazzo Chigi respinge con forza, bollando come “ingiustificate” le critiche al provvedimento.

Le nuove norme avranno un determinante impatto sulle attività spaziali, confermando e ampliando i compiti dell’ASI nel settore aerospaziale. L’Agenzia avrà un ruolo di garante per lo sviluppo regolato, sostenibile e allineato con le priorità strategiche del Paese. La legge conferisce all’Agenzia Spaziale Italiana il compito di autorità nazionale per la regolazione tecnica delle attività spaziali con poteri di autorizzazione, vigilanza e sanzione. Accanto a questo, la nuova legge promuove gli investimenti nella Space Economy che, oltre a favorire l’accesso di privati, pone un determinante accento anche verso le PMI e le start up. In generale si tratta di un sostegno alle attività economiche legate allo spazio che incentiva lo sviluppo di tecnologie innovative, nuove infrastrutture e la promozione di iniziative imprenditoriali nel settore.

“Lo Spazio – sostiene il senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei, componente la commissione Industria del Senato – era diventato qualcosa da regolamentare sin dal 1967 con una specifica risoluzione dell’Onu con la quale si permetteva a tutti gli Stati di addentrarsi nelle esplorazioni senza poter in questo campo esercitare la sovranità nazionale. È un provvedimento mirato a toccare argomenti concreti della nostra economia per cui si fa veramente fatica a comprendere le ragioni di critica esternate dall’opposizione. È un disegno di legge completo, organico, che finalmente regola un settore nell’interesse dell’Italia e degli italiani”.

Tra le opposizioni, Silvia Fregolent, di Italia Viva, ha sostenuto che: “Il ddl Spazio è assolutamente insufficiente. Nel settore spaziale l’Italia è da anni all’avanguardia con il Piemonte capofila. L’aerospazio rappresenta un asset strategico per l’intero Paese, con commesse garantite per i prossimi dieci anni. Eppure, in questa delega al governo, le nostre industrie vengono penalizzate proprio laddove dovremmo invece rafforzarle. Non si tratta di uno scontro con gli altri Paesi europei – noi siamo parte integrante del sistema spaziale europeo, con collaborazioni e commesse condivise – ma del rischio concreto di lasciare campo libero a soggetti esterni, come nel caso di Starlink. Davvero vogliamo affidarci ancora una volta a Elon Musk, proprio nel momento in cui anche gli Stati Uniti ne prendono le distanze?“.

L’articolo della legge più contestato dalle minoranze è il 25, che prevede la creazione di una “riserva di capacità trasmissiva nazionale”, gestita da operatori privati, in caso venisse meno la copertura di rete garantita dai gestori nazionali. Tradotto, qualora per qualche motivo (conflitti, calamità naturali o altro) saltassero le comunicazioni, l’Italia si appoggerebbe ai satelliti di società private, anche extra Ue, per ristabilire le comunicazioni di comparti strategici, compresa la Difesa. E al momento, l’unico soggetto in grado di garantire tale servizio è proprio l’azienda di Elon Musk, malgrado una serie di realtà europee stiano cercando di bruciare le tappe per diventare competitive.