La nave Amerigo Vespucci ha concluso il suo tour mondiale

L’Amerigo Vespucci è la nave più antica della Marina Militare e svolge attività di addestramento per gli allievi della Marina e giovani di associazioni veliche. Il suo motto, attribuito a Leonardo da Vinci, è “Non chi comincia ma quel che persevera”. E proprio la perseveranza ha caratterizzato il suo ultimo tour mondiale. Dopo quasi due anni in mare e 40.000 miglia percorse (circa 74.000 km), la Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana è tornata a Genova il 10 giugno 2025, in occasione della Giornata della Marina Militare. Dal 2023 al 2025 la nave scuola ha toccato oltre 30 Paesi nei 5 continenti.

Il tour mondiale 2023-2025

Il veliero, salpato il 1° luglio 2023 con a bordo oltre 200 membri dell’equipaggio, ha unito in questi mesi l’attività formativa degli Allievi Ufficiali della Marina Militare con un’importante missione diplomatica e culturale. Il viaggio recentemente concluso è stato, poi, un’occasione unica per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero e rafforzare le relazioni internazionali grazie agli eventi e gli incontri realizzati in alcuni dei porti più iconici del pianeta. Otto tappe internazionali, in un viaggio definito non soltanto «geografico, ma anche culturale ed emozionale». L’ultima circumnavigazione del globo da parte della Vespucci risale a più di vent’anni fa, tra il 2002 e il 2003, solcando l’oceano Atlantino e Pacifico.

Il rientro al porto di Genova

Il rientro del veliero nel porto di Genova, dove sosterà dal 10 al 15 giugno, è stato accompagnato, pertanto, da un’importante cerimonia con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la scorta di numerose imbarcazioni militari e civili e l’esibizione delle Frecce Tricolori. Successivamente, il veliero rientrerà a La Spezia, presso la base di apparenza, per un periodo di riposo e manutenzione.

«Voi avete portato l’Italia in giro per il mondo dando un grande contributo al prestigio del nostro Paese. Credo che il passaggio a capo Horn sia stato il più difficile e motivo di orgoglio per tutti», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Un viaggio che ha portato nel mondo l’anima dell’Italia La Marina Militare non è solo sicurezza, innovazione e libertà di navigazione, ma è forza in grado di costruire ponti di pace e cooperazione: auguri a tutti i marinai», ha aggiunto il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quest’ultimo ha poi sottolineato il valore cardine del lavoro di squadra: «perché la nave non può funzionare se non funziona tutto l’equipaggio».

La nave

La nave Amerigo Vespucci è stata costruita e allestita nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. Varata il 22 febbraio 1931, è entrata in servizio come Nave Scuola, partendo nel luglio dello stesso anno per la sua prima campagna addestrativa in Nord Europa. Lo scafo è composto da tre ponti principali continui da prua a poppa (coperta, batteria e corridoio) e due sovrastrutture principali: il castello a prua e il cassero a poppa. A prua si trova la polena in bronzo dorato, raffigurante l’esploratore e navigatore italiano del XV secolo Amerigo Vespucci, a cui la nave è dedicata. Il veliero svolge attività addestrativa per degli allievi della 1° classe dei ruoli normali dell’Accademia Navale, degli allievi della Scuola Navale Militare “F. Morosini” e dei giovani iscritti ad associazioni veliche.