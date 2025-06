Oggi, 6 giugno 2025, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto al Palazzo Apostolico dal duecento sessantesimo Vescovo di Roma, Leone XIV. Accompagnato dalla famiglia e dalla sua delegazione, incluso il Ministro degli Esteri Tajani. Colloquio riservato breve, accordi di Segreteria di Stato su temi sociali e di attualità.

L’arrivo di Mattarella

Il Presidente è giunto all’ingresso all’Arco delle Campane alle ore nove, puntuale, attraversando Via della Conciliazione chiusa da questa mattina al pubblico. Ad accoglierlo al cortile di San Damaso, con apposta una composizione di fiori tricolore, c’era la Prefettura della Casa pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, affiancato dal picchetto delle guardie svizzere. All’arrivo di Mattarella, dopo uno scambio di saluti, sono stati eseguiti gli inni nazionali per poi accompagnare il Presidente alla Biblioteca del Palazzo Apostolico per l’incontro con il Papa.

Anche se si tratta del primo vertice ufficiale tra i due Capi di Stato, Mattarella e Prevost hanno già avuto modo d’incontrarsi. Il 18 maggio scorso, dopo la Messa di inizio pontificato, avevano avuto l’occasione di scambiarsi qualche parola nella Basilica di San Pietro.

Tradizionale scambio di doni e il colloquio riservato

Il dialogo si è concluso alle 10:10, su diversi temi. Il Papa ha accompagnato Il Presidente nella Sala del Tronetto per l’occasione, e subito dopo la presentazione della delegazione, c’è stato lo scambio dei doni. Il capo dello Stato ha portato due volumi cinquecenteschi su Sant’Agostino. Invece, il Pontefice ha dato in dono il messaggio per la Pace di Papa Francesco.

Questo gesto è un’importante dimostrazione di Prevost nel perseguire gli ideali dello scorso Pontefice, messaggero di pace e umile servitore di Dio.

Intanto, Segreteria di Stato

C’è molto entusiasmo per le ottime relazioni fra Stato Vaticano e Italia. Il ministro Tajani si è incontrato con il Segretario di Stato Pietro Parolin, mesi fa favorito al papato, accompagnato dal sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati Mirosław Wachowski. Il comunicato informa: “Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione,” Aggiungendo “Sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese”.

In questo giorno è stato l’inizio di un nuovo rapporto fra i due Stati, sancito da un forte legame che si perpetua nei secoli. L’augurio del Presidente Mattarella è stato: “Che la sua missione porti dialogo, giustizia, e pace”