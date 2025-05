Vertici e telefonate: la Santa Sede entra in campo per la pace russo-ucraina

Possiamo certamente dire che le ultime 48 ore sono state fondamentali per il futuro della geopolitica internazionale. Numerosi sono stati i colloqui tra i leader mondiali, tutti concentrati su un obiettivo specifico: la pace sul fronte russo-ucraino. Dopo più di tre anni di guerra, la diplomazia internazionale si sta mobilitando per costruire un terreno fertile per i negoziati, e diverse sono le telefonate che hanno catturato l’attenzione. Non solo quella tra il presidente americano Trump e il suo omologo Putin, ma anche il colloquio telefonico tra il nuovo pontefice e la premier italiana Giorgia Meloni.

La Chiamata con il Pontefice

Sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un coinvolgimento della Santa Sede nell’avvio dei negoziati tra Russia e Ucraina. 10 volte era stata pronunciata la parola “pace” nel discorso inaugurale di Papa Leone XIV e, a pochi giorni dal dall’inizio del suo pontificato, queste parole sembrano già apprestarsi ad esser tradotte in fatti. Nella giornata di ieri, infatti, è arrivata al pontefice una telefonata che potrebbe aprire una possibilità per una pace condivisa in ucraina. Una chiamata con la Premier italiana, volta ad aggiornare il pontefice sulla situazione e sui contenuti dei colloqui avuti con gli altri capi di Stato negli ultimi due giorni. Come la stessa premier ha dichiarato, Leone XIV si è mostrato disponibile “ad accogliere in Vaticano i prossimi colloqui tra le parti” e a favorire i colloqui per una pace giusta e duratura.

La richiesta di Trump

Era stato Donald Trump a chiedere a Giorgia Meloni di sondare il terreno per verificare se Prevost fosse disponibile a ospitare i negoziati, consapevole dell’importanza di individuare un luogo neutrale per favorire il confronto. Durante la telefonata, Meloni aveva ribadito la necessità che Europa e Stati Uniti svolgessero un ruolo attivo come mediatori tra Mosca e Kiev. Secondo la premier, lasciare che i negoziati si svolgano esclusivamente su un piano bilaterale tra Russia e Ucraina non sarebbe efficace. Come avrebbe sottolineato lei stessa, “qualcuno deve fare da giudice”.

Alla notizia positiva giunta dall’Italia nella giornata di ieri, Trump ha reagito con entusiasmo. “Se il Papa ha proposto il Vaticano come sede per i colloqui, non riesco a immaginare un luogo migliore”, ha dichiarato rispondendo alle domande dei media.

Il colloquio tra i leader europei

Il confronto con il Pontefice non è stato l’unico impegno diplomatico della giornata per la premier. In serata, infatti, si è tenuta anche una telefonata con il presidente ucraino, la presidente della Commissione Ue e altri leader europei. Durante il colloquio, i partecipanti hanno “concordato di mantenere uno stretto coordinamento tra i partner in vista di un nuovo round di negoziati, finalizzato a un cessate il fuoco e a un accordo di pace”.

L’evoluzione dei colloqui sembra andare nella direzione più favorevole possibile per la premier meloni che rimane ancorata ai tavoli della crisi ucraina.

In un momento di intensa attività diplomatica, la premier Meloni si conferma tra i protagonisti della scena internazionale, mantenendo un ruolo attivo nei colloqui. Solo le prossime settimane sapranno dirci se questo slancio riuscirà a tradursi in risultati concreti sul piano della pace.