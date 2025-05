Mattarella, il riarmo e la sottile linea tra prudenza e paura

C’è un’immagine che torna in mente quando si legge della nuova convocazione del Consiglio Supremo di Difesa da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: quella di un uomo fermo, in mezzo alla tempesta, con il dovere di guardare avanti mentre tutto intorno si agita. Non è solo retorica. In questi anni, segnati da guerre che sembravano appartenere ad altri secoli, la figura di Mattarella è diventata un punto di riferimento silenzioso ma saldo. L’8 maggio 2025, si discuterà di difesa, strategie, infrastrutture e, inevitabilmente, di ciò che molti chiamano “riarmo”. Parola pesante, quasi minacciosa. Evoca cannoni, parate militari, scontri.

Eppure, nel nostro caso, il significato è molto più sottile: si parla di modernizzazione, di coordinamento europeo, di capire come difendersi in un mondo che cambia e che, francamente, fa sempre più paura.

Mattarella non è mai stato un entusiasta dell’apparato bellico. Anzi. Lo si è visto chiaramente nei suoi discorsi, dove ogni accenno alle forze armate è sempre accompagnato da un richiamo quasi doloroso alla pace, come se armarsi fosse una sconfitta personale prima ancora che politica.

Non sorprende, quindi, che abbia scelto di recarsi a Hiroshima pochi mesi fa. Lì, davanti ai sopravvissuti dell’atomica, ha pronunciato parole che pesano come pietre: “Una guerra nucleare non può essere vinta, e non deve mai essere combattuta.”

Non sono solo belle frasi: sono un monito, un appello umano in un mondo che sembra aver dimenticato la lezione del passato. Ma Mattarella non è nemmeno ingenuo. Non vive in un mondo di sogni. È ben consapevole che l’Italia non può permettersi di restare spettatrice. Quando denuncia l’aggressività della Russia e la fragilità dell’equilibrio europeo, lo fa con un linguaggio sobrio, misurato, ma chiaro. Nessun allarmismo, ma nemmeno alcuna illusione. Il Presidente sa che per mantenere la pace, a volte, bisogna essere pronti anche a difenderla.

Il punto, semmai, è capire cosa voglia dire oggi “difendersi”. È solo una questione di armi e budget militari? O è qualcosa di più complesso? Mattarella, nei suoi interventi pubblici, lo lascia intendere: sicurezza vuol dire anche investire nel futuro, nella scuola, nel lavoro, nella giustizia sociale. In altre parole: non si costruisce un paese sicuro solo con i radar e le truppe, ma anche con i libri, i medici, le strade, le case.

È una visione che intreccia realismo e umanità. Non sempre facile da seguire, soprattutto nel linguaggio tagliente della politica quotidiana. Nel dibattito di questi giorni, c’è chi grida al militarismo e chi invoca più armi e meno parole.

Mattarella non sta da nessuna delle due parti. Cammina su un crinale sottile, consapevole che ogni passo sbagliato può far precipitare tutto. Non vuole un’Italia armata fino ai denti, ma nemmeno vulnerabile. Vuole un Paese che sappia dove sta, con chi sta, e perché fa certe scelte. E forse, in questo tempo così fragile, la sua è proprio la voce che serve: non quella che urla più forte, ma quella che resta in piedi quando il rumore cala.