Lotta alle liste d’attesa: tensioni fra Governo e Regioni

Il Governo ha scatenato il disappunto delle Regioni per la questione relativa all’eccessiva burocratizzazione della sanità pubblica. Lo scorso giugno, insoddisfatta dei risultati, la maggioranza ha avviato un iter legislativo che vuole sostituire il Ministero della Salute con un organismo dotato di uguali poteri, nel caso in cui le regioni non si rivelassero in grado di svolgere il proprio compito nel diminuire i tempi d’attesa delle visite mediche.

Il rinvio di Gemmato

Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, le regioni hanno proposto il rinvio della discussione sui poteri sostitutivi per le liste d’attesa. In tutta risposta il governo, rappresentato dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha rifiutato il rinvio. Sulla questione si è espresso così: ” Rammarico per la mancata intesa dopo cinque mesi di interlocuzione” dice il ministro della Sanità costretto ad avviare un’altra mediazione di trenta giorni.

I governatori di centrodestra e centrosinistra hanno respinto l’addebito all’unanime. Il centrosinistra sostiene l’idea di investire nelle risorse, ma ribatte che servirebbero almeno 5 miliardi di euro. Da Pd, Avs e M5s arriva il coro: “Abbiamo manifestato ampia disponibilità al confronto e a trovare soluzioni anche diverse“. Sono pronti a ricorrere al Tar del Lazio entrambi gli schieramenti, per richiedere una sospensione del Dpcm che attribuisce le competenze delle Regioni ad altri.

Le Regioni indignate

Diversi presidenti di Regione hanno manifestato risentimento verso le accuse del Governo per la presunta mala gestione regionale dei tempi delle liste d’attesa. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha ribattuto che la Toscana ha stanziato 10 milioni per fronteggiare il problema e punta il dito contro i governatori, intenzionati, secondo lui, a voler creare un clima di competizione fra i due organi. In Veneto, Luca Zaia: “Guardo i dati: vedo che siamo la prima sanità d’Italia. Se sei così bravo -riferendosi al sottosegretario-, spiega perché hai due regioni commissariate e liste d’attesa problematiche”. Fontana, Presidente della Regione Lombardia, invece, richiede una riforma sostanziale.