Giorgetti e il Dpr: Il deficit non risolve le sfide dell’energia o del Pnr

La disamina del Dfp, secondo Giorgetti, manca di sviluppo programmatico. Manca un dettaglio informativo fondamentale: non ci sono le sufficienti informazioni sulle modifiche per il ridisegno del Pnrr e sul fronte della spesa per il settore della difesa. E’ confermato dalla Corte dei Conti in audizione sul Dfp nella commissioni Bilancio di Camera e Senato. La finalità del Pnrr è la modernizzazione del paese, eppure le esigenze congiunturali allontanano dallo scopo, secondo il Documento di finanza pubblica redatto da Enrico Flaccadoro. Il lavoro di selezione diventerà ancora più importante con la richiesta sulla focalizzazione delle risorse sugli interventi che il Piano ha consentito di avviare, ma che necessitano di trovare spazio per produrre un’effettiva crescita del potenziale di sviluppo italiano.

Il commento di Giorgetti

Giorgetti, Ministro dell’Economia, è molto fiducioso dell’ultimo documento sostenendo che sarà la soluzione alle incertezze economiche. “Abbiamo davanti a noi sfide sempre più complesse che richiedono prudenza, decisioni ponderate e strategie condivise a livello europeo. L’Italia – ha spiegato – continuerà ad operare in maniera credibile e saprà affrontare al meglio il difficile contesto, continuando a difendere la solidità dei suoi conti e a fornire il necessario sostegno al sistema economico e sociale”.

Aggiunge il ministro: “Sembra prospettarsi uno scenario meno avverso di quello messo in conto nelle previsioni ufficiali; più favorevole in termini sia di possibile esito finale della struttura dei dazi a livello internazionale, sia di variabili esogene (quali i prezzi dell’energia e i tassi d’interesse) che condizionano la crescita. Il quadro macroeconomico è pertanto soggetto anche a rischi positivi”

La spesa di marzo 2025 corrisponde a circa il 34% del Pnrr e al 54% delle risorse ricevute finora dalla Commissione europea. “il lavoro di ricognizione secondo la metodologia Nato, effettuato con particolare scrupolo, lascia ritenere che già da quest’anno saremo in grado di raggiungere l’obiettivo del 2% del Pil assunto nel 2014″.

Ubp in opposizione

Il presidente dell’Upb Lilia Cavallari in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di Finanza pubblica, sostiene che i fattori sottostanti sulle previsioni della finanza pubblica “Gli elementi che determinano il quadro previsivo del conto economico delle Amministrazioni pubbliche sono discussi solo a livello aggregato, senza fornire dettagli importanti per una valutazione approfondita delle dinamiche previste”.

Al 8 aprile 2025, risulta attivato il 95% dei fondi totali, ma la spesa effettiva è pari solo al 33% (64,1 miliardi), di cui 27,3 miliardi destinati a Superbonus e crediti d’imposta. Nel periodo rimanente, sarà necessario raggiungere quasi la metà di obiettivi e traguardi previsti, spendendo ancora circa due terzi delle risorse disponibili.