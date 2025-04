Domani a Washington andrà in scena il bilaterale tra Italia e Stati Uniti che potrebbe cambiare i rapporti non solo bilaterali tra Meloni e Trump, che già sembrerebbero essere ottimi e potrebbero rafforzarsi ancor di più tra i due maggiori esponenti della corrente dei nazionalisti con un reciproco interesse economico, politico internazionale e militare, ma, con Bruxelles alla finestra, un rafforzamento dell’asse Roma-Washington potrebbe implicitamente migliorare i rapporti anche tra l’Unione europea e gli Stati Uniti grazie alla sponda dell’Italia con Von der Leyen che in questi giorni è in continuo contatto con Meloni per concordare una base comune di propositi che la Premier italiana discuterà con il Tycoon.

Meloni eroe dei due mondi quindi? Sembrerebbe di sì visto che fin da subito la premier italiana si è in qualche modo avocata a sé il ruolo di mediatrice tra il vulcanico Donald, che a colpi di dazi vuole costringere i propri alleati e competitor a ridiscutere accordi economici favorevoli per un paese in evidente difficoltà economica con l’inflazione alle stelle e una disoccupazione galoppante, e la tecnocrate Ursula che invece non riesce a proporre una linea condivisa per l’unione che arranca nel trovare una soluzione condivisa rispetto le richieste dell’alleato d’oltreoceano.

In questa cornice si muove la Meloni che, sebbene abbia delle affinità politiche maggiori con Donald Trump e con la sua “linea politica forte nazionale”, dall’altra è ben consapevole che l’andamento dell’economia e la conseguente stabilità del suo esecutivo per questa legislatura e per le prossime, vista l’inconsistenza desolante delle opposizioni, non può che dipendere da una buona trattativa e da una conclusione positiva di un accordo economico e commerciale che coinvolga Washington e Bruxelles passando per Roma.

L’Italia pendolo storico tra le potenze di turno

Il nostro paese storicamente è da sempre considerato “un pendolo o un ago della bilancia” nei giochi e negli equilibri internazionali che hanno coinvolto le potenze di turno. Accadde durante la metà dell’800 quando il neonato Regno d’Italia era considerato l’ago della bilancia nella guerra franco-prussiana tra la Francia di Napoleone III e la Prussia di Bismark che portò in dote al nostro paese Roma come città conquistata; è accaduto nella prima Guerra mondiale quando entrando al fianco della triplice intesa invece che con la triplice alleanza orientarono i rapporti di forza facendoli pendere a favore di Francia, Regno Unito e l’allora Russia zarista; è successo infine durante la guerra fredda, quando giocando un ruolo di mediatore nel mediterraneo, orientò le relazioni tra il blocco occidentale e le nuove realtà statuali che si affermarono nel Magreb a seguito della decolonizzazione.

E oggi sembrerebbe che l’Italia si ritrovi nuovamente ad assolvere il ruolo di pendolo o di mediatore che dir si voglia questa volta tra gli Stati Uniti, alleati storici, e l’Unione Europea, di cui l’Italia è uno dei paesi fondatori.

Certo è che la situazione attuale non è delle migliori e Meloni dovrà dar luogo alle sue indiscutibili capacità di leader, un po’ pragmatico un po’ paraculo, nel confronto che avrà a porte chiuse con the Donald ecco perché, in accordo con Von der Leyen, l’Italia metterà sul piatto “dell’amicizia” intese che andranno sia dal versante energetico, con un’apertura all’aumento di importazione di Gas liquefatto made in USA con buona pace di noi consumatori che vedremo aumentare le bollette, per finire sul versante armamenti e forniture militari, che verranno acquistate dalle grandi industrie belliche statunitensi.

Piatto ricco mi ci ficco

Sul piatto della bilancia dei rapporti bilaterali Giorgia Meloni metterà la storia dei legami fra Roma e Washington, la fiducia strettissima e la convinzione che gli Stati Uniti sono stati e devono restare il nostro primo alleato, la cooperazione industriale e commerciale, che ha comunque punte di eccellenza, sia in termini di qualità sia in termini di investimenti.

Sul piatto più ampio delle relazioni con l’Unione europea, e dunque sulla possibilità che si schiuda un negoziato vero e fruttuoso per entrambe le parti, scongiurando una guerra commerciale, Meloni fra due giorni, quando sarà ricevuta alla Casa Bianca, avrà il ruolo del facilitatore, cercherà in qualche modo di oliare gli ingranaggi di un riconoscimento maggiore e diretto, da parte di Trump, dei vertici della Ue. Non è un caso che proprio ieri da Bruxelles siano arrivate parole molto chiare dalla portavoce di Ursula von der Leyen che ha dichiarato “sono in contatto regolarmente e lo saranno ancora, prima del bilaterale programmato per giovedì”.

Arrivata la benedizione di Von der Leyen, Meloni sottoporrà a Trump quattro dossier che dimostreranno al Tycoon l’impegno effettivo dell’Italia e dell’UE a venire incontro alle richieste del Presidente USA. Rispetto del 2% del Pil per le spese per la difesa da parte di tutti i Paesi Nato, Italia in primis, con la possibilità di portare questo impegno in tempi più lunghi al 3,5%; l’acquisto di sistemi d’arma americani; gli investimenti negli acquisti di gas naturale liquefatto statunitense; una revisione del Green deal europeo; questi sono gli impegni concreti che verranno sottoposti a Trump e che dovrebbero ammansire il presidente con la passione per i dazi.

Certo non sarà questo bilaterale ad azzerare la possibilità di introduzione dei dazi al termine dei novanta giorni da parte dell’Amministrazione Trump nei confronti dell’Unione e dei suoi Stati membri; tuttavia, Giorgia Meloni, e con lei di riflessi l’Unione, potrebbe sfruttare l’attenzione, il rispetto e la simpatia che riscuote nell’Amministrazione statunitense per ricomporre una frattura creatasi gettando le basi per il rafforzamento dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico.

Una mission “possible” che potrebbe preparare il terreno per un successivo summit euro-atlantico in cui suggellare la ripartenza della storica alleanza tra Europa e Stati Uniti. Meloni è ben consapevole che uscire dallo Studio Ovale con la disponibilità di Trump a un confronto con Bruxelles sarebbe di per sé una vittoria che potrà incassare tanto a Bruxelles, in un consolidamento di Fratelli d’Italia e dei conservatori europei all’interno delle Istituzioni europee, quanto in politica interna sbaragliando definitivamente sia la concorrenza interna, di Matteo Salvini all’interno del centro destra che vedrebbe spuntata anche la carta della vicinanza a Trump, che delle opposizioni che incasserebbero l’ennesimo smacco morale da parte di Meloni in politica estera.

Vedremo, quindi, se all’indomani del summit bilaterale, l’eroe dei due mondi, Meloni e non Garibaldi, sarà in grado di incassare un’altra vittoria “diplomatica” che le permetterebbe di consolidare sempre di più la sua leadership tanto in politica estera, con buona pace delle cancellerie europee, quanto in politica interna, con buona pace delle opposizioni che vedrebbero la leadership di Meloni rafforzata e con un piede già a Palazzo Chigi anche nella prossima legislatura, alleati permettendo.