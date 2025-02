Nigel Farage: chi è Mr. Brexit?

Molti lo ricordano ancora come “Mr. Brexit”. Famose furono le sue campagne referendarie contro Bruxelles, che lo vedevano spesso alla guida di autobus inglesi che sfilavano per le città. Nigel Farage, uno dei più discussi e influenti personaggi della politica britannica, continua a essere un protagonista indiscusso nel panorama politico del Regno Unito. Dopo aver guidato il Partito per l’indipendenza del Regno Unito (UKIP) e aver svolto un ruolo cruciale nella campagna per la Brexit, Farage non ha mai smesso di fare politica, diventando la figura centrale del Reform UK, partito che ha preso il posto del Brexit Party e che sta cercando di conquistare l’elettorato britannico con un’agenda populista, sovranista e fortemente euroscettica.

Le origini politiche

Nato nel 1964 a Londra e cresciuto nel Kent, Farage ha iniziato la sua carriera politica negli anni ‘90 come membro del Partito Conservatore. Ma fu solo con la fondazione dell’UKIP nel 1993 che la sua carriera decollò. Come leader del partito, Farage si concentrò principalmente sulla lotta contro l’Unione Europea, che considerava una minaccia per l’indipendenza e la sovranità del Regno Unito. La sua figura divenne sempre più prominente, soprattutto quando l’UKIP divenne una forza politica influente, grazie alla sua battaglia per l’uscita dall’UE, culminata con la vittoria del “Leave” nel referendum del 2016.

Dal Brexit Party al Reform UK

Dopo aver lasciato l’UKIP, Farage creò il Brexit Party nel 2019, con l’obiettivo di fare pressione affinché la Gran Bretagna completasse la sua uscita dall’Unione Europea. La vittoria del Brexit Party alle elezioni europee del 2019 mostrò quanto il movimento di Farage fosse popolare tra un elettorato che si sentiva emarginato dal sistema politico tradizionale. Divenne il volto più rappresentativo del fronte “Leave”. Come leader dell’UKIP e del Brexit Party, Farage ha portato avanti una battaglia incessante contro l’Unione Europea, accusandola di minacciare la sovranità del Regno Unito. La sua abilità nel mobilitare l’elettorato e nel sensibilizzare sul tema dell’indipendenza ha contribuito in modo determinante alla vittoria del “Leave” nel referendum del 2016, segnando un capitolo fondamentale nella storia politica britannica.

Farage decise poi di cambiare il nome del suo partito in Reform UK, riflettendo una nuova agenda focalizzata su temi interni, come l’immigrazione, la sovranità nazionale e la riforma delle istituzioni. Reform UK, sebbene giovane (fondato nel 2021), sta già rivendicando un posto significativo nel panorama politico britannico. Il partito ha rapidamente guadagnato consensi, raccogliendo più di 200.000 membri e posizionandosi in un testa a testa con i due principali partiti tradizionali: i laburisti e i conservatori. Nei sondaggi più recenti, Reform UK ha raggiunto il 29%, superando i conservatori e arrivando a distanziare i laburisti di poco. Farage ha affermato che il suo partito potrebbe presto diventare il “più grande partito politico” nel paese, un obiettivo che, se realizzato, segnerebbe una svolta nella politica britannica.

Il programma del Reform UK

Il programma di Reform UK abbraccia diverse politiche radicali. In cima alla lista delle priorità c’è la gestione dell’immigrazione, con l’intento di fermare i migranti illegali che arrivano via mare e riportarli in Francia, una proposta che ha suscitato numerose polemiche. Inoltre, Farage ha promesso tagli fiscali per le piccole imprese e l’introduzione di esenzioni fiscali per le società con profitti sotto le 100.000 sterline. Tra le altre misure figurano l’abolizione degli obiettivi di zero emissioni, che, secondo Farage, permetterebbero al paese di risparmiare miliardi di sterline, e l’introduzione di un aumento significativo dei finanziamenti per il sistema sanitario nazionale.

Farage ha delineato il suo piano come un “contratto” con gli elettori, che includerebbe anche una politica contro l’ideologia transgender nelle scuole e la fine del canone televisivo, una proposta che suscita forti polemiche in merito ai diritti civili e alla libertà di espressione.

Cosa aspettarsi adesso?

Nonostante l’appeal che Reform UK sembra esercitare su una parte dell’elettorato, Farage non è privo di critiche. I suoi detrattori lo descrivono come una figura divisiva e provocatoria, accusandolo di alimentare l’intolleranza e di usare temi come l’immigrazione per polarizzare ulteriormente la società britannica. La sua retorica anti-establishment e la sua visione populista lo pongono in netto contrasto con i partiti tradizionali, come i conservatori e i laburisti, che faticano a trovare un consenso comune su come affrontare il futuro del paese dopo la Brexit.

Il futuro politico di Farage sembra ancora incerto, ma la sua capacità di attrarre elettori delusi dai partiti tradizionali è innegabile. Con il Reform UK che continua a crescere nei sondaggi, Farage potrebbe avere un ruolo di primo piano nelle elezioni generali del 2025, quando i britannici saranno chiamati a scegliere il prossimo governo. Mentre alcuni sperano che la sua visione radicale porti una rinnovata energia alla politica del paese, altri temono che le sue proposte possano fare più danni che benefici, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani e l’inclusività sociale.