Meloni in Arabia Saudita per una nuova partnership

Dal 25 al 27 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una visita ufficiale in Arabia Saudita, dove ha incontrato il principe ereditario e primo ministro, Mohammed bin Salman. Durante il viaggio, i due leader hanno firmato un accordo di cooperazione, sebbene i dettagli esatti siano stati ancora poco chiari. Tuttavia, l’intesa sembra mirare a un rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Arabia Saudita, prevedendo la creazione di incontri internazionali congiunti e la definizione di un piano di priorità condivise. La visita è stata oggetto di forti critiche da parte delle opposizioni, che hanno messo in discussione sia la legittimità dell’accordo che la vicinanza con un regime autoritario come quello saudita, accusato di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare nei confronti di donne e minoranze.

Un punto centrale dell’incontro è stato il lungo colloquio tra Meloni e bin Salman, durato tre ore, che si è svolto nella città di Al Ula, nel deserto, una località di grande rilevanza archeologica e naturale. Le immagini più rappresentative di questo incontro ritraggono Meloni e bin Salman mentre bevono un tè in una struttura tendata. Nonostante le critiche alle politiche di bin Salman, accusato da più fonti, tra cui l’intelligence statunitense, di aver orchestrato l’omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, Meloni ha proseguito nel suo approccio diplomatico, cercando di promuovere una relazione pragmatica con il Regno saudita.

L’accordo tra i due paesi, ufficialmente definito come un “partenariato strategico”, include una serie di importanti accordi economici, con un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro. Questi accordi riguardano sia aziende pubbliche che private italiane, tra cui Sace, Leonardo, Fincantieri, Pirelli e Gewiss. In particolare, Sace ha firmato contratti per 6,6 miliardi di euro, con l’obiettivo di incentivare le esportazioni e gli investimenti delle aziende italiane in Arabia Saudita. La visita ha anche visto la partecipazione di numerosi dirigenti d’impresa italiani, che hanno avuto l’opportunità di incontrare i partner sauditi per sviluppare nuove opportunità di collaborazione.

Prima di incontrare bin Salman, Meloni aveva visitato l’equipaggio della nave scuola Amerigo Vespucci, impegnata in un viaggio intorno al mondo e ancorata a Gedda, città portuale saudita. In questa occasione, la presidente del Consiglio ha discusso anche di temi globali e regionali rilevanti, come le relazioni tra l’Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Inoltre, la discussione si è concentrata su questioni cruciali come la Siria, Gaza, la situazione in Ucraina e le dinamiche del Medio Oriente, confermando la posizione di Meloni di voler svolgere un ruolo da mediatrice tra Europa e il Golfo.

La visita si inserisce nel contesto della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, un ambizioso piano di trasformazione economica che prevede la diversificazione delle attività del Regno e un maggiore coinvolgimento con paesi come l’Italia. Meloni ha sottolineato che questo incontro segna “un salto di qualità” nelle relazioni bilaterali, mirato non solo a rafforzare gli accordi commerciali, ma anche a favorire una cooperazione più profonda tra i due paesi. Tuttavia, le opposizioni non hanno mancato di esprimere sarcasmo riguardo a un apparente cambiamento di postura della Meloni nei confronti di bin Salman, criticando il contrasto con le sue posizioni passate, quando il regime saudita era oggetto di dure critiche.