Giorgia Meloni, Trump, Elon Musk e il viaggio lampo in Florida

Giorgia Meloni, all’insaputa di molti, quasi tutti, anche nel suo partito, ha preso un volo diretto per la residenza in Florida, a Mar a – Lago del prossimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una visita inaspettata e velocissima, durata sole 24 ore e che ha permesso alla Premier di affrontare alcuni dossier importanti che legano due paesi alleati come Italia e Usa. Primo su tutti, il caso di Cecilia Sala, giornalista detenuta nel terribile carcere di Evin in Iran da quasi un mese e un intrigo internazionale che si fa sempre più complicato.

Sul banco, temi importanti come la guerra in Ucraina che il prossimo Presidente Trump dice di poter risolvere in una giornata e il conflitto in Medio Oriente, dalla Palestina alla Siria. Meloni è stata una dei pochi leader stranieri, insieme all’ungherese Viktor Orban e all’argentino Javier Milei, ad aver fatto visita a Trump prima del suo insediamento ufficiale che avverrà il 20 gennaio. Da quanto è emerso, il clima del vertice informale è stato cordiale, privo di cerimoniale. L’arrivo della premier nella grande sala da ballo del golf club è stato accompagnata dall’applauso degli ospiti e il padrone di casa ha avuto parole di elogio per quella che ha definito “un’ottima alleata” e “una donna fantastica” che “ha davvero conquistato l’Europa e tutti gli altri”.

Le reazioni in Italia

Tra chi decide di non commentare, chi si scaglia contro la riservatezza dell’incontro e chi, invece, applaude un gesto così forte e deciso, è indubbio che l’amicizia che lega la Premier con Trump sia una notizia positiva per il nostro paese. Dalla forte politica sui dazi minacciata dal tycoon alle forniture di gas che con l’uscita di Gazprom dai giochi, saranno ancora più necessarie sia economicamente sia militarmente, cercando così, di isolare la Russia in sostegno di Kiev.

Matteo Salvini, colui che voleva arrogarsi il diritto di essere il primo a far visita a The Donald (ha in agenda di essere negli States per il giorno in cui verrà ufficializzato il nuovo presidente) si è dovuto arrendere e accettare il secondo posto. Nonostante questo, commenta su X, l’importanza di questo incontro e la grande forza di questa alleanza. Rimane in silenzio, Vicepresidente del Consiglio dei ministri Antonio Tajani, mentre si scaglia l’opposizione su una visita non discussa, non preventivata e per Renzi, addirittura, inutile.

Il giornale francese Le Figaro, ad esempio, ha titolato: “Una donna fantastica, ha conquistato l’Europa: Giorgia Meloni ricevuta da Donald Trump in Florida”. Anche il tedesco Der Spiegel, che in passato non aveva esitato a definire Meloni “l’erede di Mussolini”, ha riportato la visita con grande risalto, ammettendo il ruolo sempre più determinante in Europa della leader di Fratelli d’Italia.

Il caro amico Elon

A Mar-a-lago non era presente l’imprenditore e amico Elon Musk. Il patron di Tesla, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti ben informate non sarebbe stato nella residenza di Trump durante la cena per via di un precedente impegno, pur essendo stato di fatto mediatore dell’incontro.

Tuttavia, secondo Bloomberg, il faccia a faccia tra i due leader avrebbe dato un’accelerazione alle discussioni per arrivare alla stipula di un contratto di 5 anni che vedrebbe l’agenzia Space X di Musk fornire al governo servizi di telecomunicazione sicuri, per 1,5 miliardi di euro. Il progetto, scrive la testata, prevede un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet dell’Esecutivo, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze. L’accordo sarebbe stato contrastato da alcuni funzionari dell’amministrazione italiana, preoccupati per l’impatto sugli operatori locali di tlc, ma avrebbe invece l’approvazione dei servizi di intelligence di Roma e del Ministero della Difesa

Ancora Salvini commenta: “Musk è un protagonista dell’innovazione a livello mondiale, collaborare con lui unq opportunità non un pericolo”. Elly Schlein reagisce. “Giorgia Meloni e il suo governo vengano immediatamente a riferire in parlamento. Se 1,5 miliardi di soldi degli italiani per portare i satelliti di Musk nel nostro paese è il prezzo per la sua amicizia noi non ci stiamo, l’Italia non si svende!”