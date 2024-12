Futuro e auguri per il 2025 nel discorso di Mattarella

La location all’interno del Quirinale deve essere ancora decisa anche se probabilmente il presidente dovrebbe confermare lo stand up modello giornalistico che ha adottato qualche anno fa, senza mai più abbandonarlo, per il suo decimo discorso di fine anno. Un discorso che sarà in continuità con gli interventi in occasione degli auguri natalizi con le alte cariche dello Stato e con i vertici istituzionali, ma anche con il discorso agli ambasciatori italiani e agli ambasciatori esteri.

Sarà un discorso chiaro e colloquiale, con lo stile asciutto e diretto che lo ha sempre caratterizzato. Una scelta stilistica che segna la volontà di raggiungere il più ampio numero di persone possibile e attraverso la quale messaggi universali come la ricerca della pace, il contrasto alla violenza e il riconoscimento delle libertà altrui sono sempre in primo piano.

Un intervento, alle 20.30 a canali unificati, che lancerà gli italiani nel cuore dei festeggiamenti di San Silvestro iniettando un pizzico di riflessione, tra cenoni e spumanti, con l’obiettivo di tenere ben saldi nella coscienza collettiva nazionale principi e valori.

Lavoro, femminicidi, giovani

Il 2024 è stato un anno difficile e il presidente lo ricorderà. Alla guerra in Ucraina si è aggiunto il collasso del Medio Oriente, immagini di stragi violente, da quella del 7 ottobre in territorio israeliano a quelle di Gaza ed oggi anche di Beirut. La pace quindi. Inevitabile parlarne ma senza demagogia. Mattarella indicherà la necessità di trovare una via per la pace che però non sia solamente rappresentata dalla sterilizzazione dei conflitti ma una pace capace di difendere i diritti e di restituire giustizia. Non solo ombre però. Il capo dello Stato non mancherà di infondere fiducia, di citare le cose che funzionano e di quanto una comunità coesa ed equa sia il vero motore della crescita.

Il consiglio che arriva dal Quirinale ai cronisti è di non ipotizzare un intervento troppo politico, con riferimenti agganciati alla dialettica tra partiti e leader o a retroscena dell’ultim’ora visto che l’intenzione è di stabilire un contatto con i milioni di italiani che lo seguiranno in Tv durante la cena di fine anno. Dunque, i temi sono quelli della nostra quotidianità, nel bene e nelle tragedie. Ci saranno certamente passaggi dedicati all’occupazione – ai risultati positivi di questi ultimi anni – ma anche alla piaga dei morti sul lavoro che non si riesce a sanare e quella del precariato. Un’attenzione speciale sarà rivolta ai giovani.

Non potrà mancare un riferimento al Giubileo e nel suo decimo messaggio rivolto alle famiglie italiane troveranno spazio anche questa volta i toni della speranza e lo sguardo dell’ottimismo verso il futuro, quello che soprattutto i giovani ci aiuteranno a realizzare.