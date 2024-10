Elezioni regionali in Liguria: oggi è l’ultimo giorno

Oggi è l’ultimo giorno per i liguri per eleggere il loro futuro presidente della Regione. I seggi sono stati aperti domenica 27 e oggi saranno aperti dalle 7 fino alle 15. Le regionali sono state convocate in anticipo in seguito alle dimissioni dell’ormai ex Presidente Giovanni Toti, esponente del centrodestra coinvolto in un’inchiesta della Procura di Genova in cui era accusato di corruzione. I candidati sono nove, ma la vera sfida si gioca tra Andrea Orlando, candidato per il centrosinistra, e Marco Bucci, per il centrodestra.

Andrea Orlando, 55 anni, è deputato da cinque legislature e ha ricoperto per due volte la carica di Ministro della Repubblica (Ministro della Giustizia e Ministro del Lavoro); Marco Bucci, 64 anni, è l’attuale sindaco di Genova al suo secondo mandato (2017 e 2022).

L’affluenza ai seggi per la giornata di domenica ha registrato dei numeri in calo rispetto alle ultime regionali, tenutesi nel 2020. Alle 23, con il dato di 1780 sezioni su 1785, l’affluenza è stata infatti del 34,68%, rispetto al 39,8% del 2020. Alle 12 aveva votato il 13,07% degli aventi diritto. Dati in calo in tutte e quattro le province, a Genova aveva votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18 nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70), a Imperia il 10,78% (13,12 nel 2020), a Spezia il 12,27% (13,26 nel 2020). Andrea Orlando, dopo aver votato nel suo seggio alla Spezia, domenica 27, ha dichiarato: «Questa mattina ho espresso il mio voto. Votare è un diritto, ma anche un dovere per decidere il presente e il futuro della Liguria. Votate e invitate a votare tutti e tutte, c’è tempo fino alle 15 di domani per dare il proprio contributo». Allo stesso modo, Bucci ha invitato i liguri a presentarsi alle urne e decidere del proprio futuro: «Votare è un’espressione di democrazia e libertà, ogni voto può fare la differenza. È un diritto che va esercitato perché’ ognuno di noi conta! Io l’ho già fatto, non rinunciate a scegliere il vostro futuro. Buon voto Liguria!».