Mercoledì 9 ottobre, si è tenuta la seconda edizione del Premio Gazzetta Diplomatica, al Senato della Repubblica. Il titolo di “Ambasciatori dell’Anno” è stato conferito, quest’anno, a Gabriela Dancău e Marcelo Martín Giusto, rispettivamente ambasciatori di Romania e Argentina.

La conferenza è stata moderata dal giornalista Marco Finelli, ideatore del premio, e a essa hanno presenziato il Senatore Andrea De Priamo, il Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati Roberto Traversi, l’Ambasciatore Stefano Benazzo, l’Ambasciatore Bruno Scapini e Renata Jannuzzi, figlia dell’Ambasciatore Giovanni Jannuzzi. Il Premio Gazzetta Diplomatica è dedicato proprio a quest’ultimo.

L’evento si è svolto nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, con la partecipazione di diverse delegazioni diplomatiche.

I vincitori di questa edizione, Daniela Dancău e Marcelo Martín Giusto, hanno totalizzato il medesimo numero di preferenze, in seguito alle votazioni svoltesi alla John Cabot University della Capitale.

Nella seconda parte della conferenza, sono stati consegnati una serie di attestati di merito. In particolare, sono stati consegnati il Premio Jannuzzi e la nomina di Console Onorario a diverse eccellenze.

Il prossimo 14 novembre, si terrà la cerimonia vera e propria del Premio Gazzetta Diplomatica. Questa avverrà in Campidoglio e implicherà la consegna di un bassorilievo in foglia d’oro (raffigurante due mani che si stringono, emblema della diplomazia), opera del Maestro Elvino Echeoni, ricordato anche durante la conferenza in Senato.

Come è stato sottolineato durante la conferenza del 9 ottobre, in un’epoca in cui la politica appare come qualcosa di estremamente distante e instabile – i numerosi conflitti in atto ne sono la dimostrazione – la diplomazia è una risorsa fondamentale per il mantenimento di preziosi rapporti di amicizia: senza relazioni internazionali, non vi può infatti essere sicurezza.