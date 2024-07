Al via la mostra del Made in Italy “Opificio Italia” di Confimi Industria

Roma, 15 aprile 2024 – In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Confimi Industria è orgogliosa di annunciare l’inaugurazione della mostra fotografica “Opificio Italia” presso la sua sede nazionale. La mostra offre un viaggio affascinante tra le immagini delle industrie manifatturiere che hanno plasmato la storia e l’eccellenza del sistema produttivo italiano.

“Opificio Italia” presenta oltre 150 scatti fotografici tratti dagli album di famiglia e dagli archivi storici di più di 50 aziende della Confederazione, molte delle quali sono state fondate nel secolo scorso. Queste immagini raccontano la trasformazione delle piccole imprese di famiglia, nate attorno a un’idea prima che a un marchio, in simboli riconosciuti dell’eccellenza italiana nel mondo.

Percorso espositivo

La mostra è suddivisa in quattro tappe principali:

Logos Opificio: Questa sezione illustra l’evoluzione dei marchi in loghi grafici, un tempo quando il prodotto aveva più importanza del brand. Le immagini mostrano i primi tentativi di identificazione visiva delle aziende attraverso i loro prodotti.

Interno Opificio: Le fotografie offrono uno sguardo intimo all’interno degli antichi magazzini, officine e stabilimenti. Gli scatti catturano momenti di vita quotidiana, con donne operaie in grembiule e uomini in tuta da lavoro, bambini in posa accanto ai nuovi macchinari e lavoratori che si mescolano ai fondatori in un ambiente di impegno condiviso.

Esterno Opificio: Questa sezione rappresenta il “mostrarsi al mondo” delle aziende. I prodotti escono dai capannoni e diventano protagonisti delle campagne pubblicitarie, con immagini di bozzetti, claim, slogan e cartoline. Alcuni esempi iconici includono il “Poveri ma belli” di Carrera Jeans e lo spot televisivo di Pennelli Cinghiale.

Memorabilia Opificio: Una sezione dal sapore nostalgico che celebra le aziende che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Tra gli oggetti esposti troviamo lo spremiagrumi per l’Andrea Doria di Baldassare Agnelli, le cineprese dei film di Fellini e Rossellini prodotte da Cartoni, e il ciak del Gattopardo di Titanus.

Dettagli della mostra

La mostra “Opificio Italia” sarà aperta al pubblico dal 15 aprile al 21 agosto 2024, in via Tagliamento 25, Roma. Questa esposizione rappresenta non solo un tributo alle aziende che hanno contribuito alla crescita economica e culturale dell’Italia, ma anche un’opportunità per esplorare la passione e l’innovazione che hanno guidato il progresso manifatturiero del paese.

Oltre alle fotografie, la mostra include brevi citazioni, schermi e cataloghi, proiezioni di immagini che trasportano i visitatori nelle atmosfere delle antiche botteghe. Gli spettatori potranno indagare i volti degli operai intenti a lavorare con dedizione e passione, immergendosi nelle storie di quei primi tentativi che il tempo ha trasformato in maestria.

Confimi Industria invita tutti a visitare “Opificio Italia” e a celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy. Questa mostra offre una rara opportunità di riscoprire le radici della manifattura italiana e di apprezzare l’ingegno e la creatività che continuano a fare del Made in Italy un simbolo di eccellenza globale.

Per ulteriori informazioni e per pianificare la vostra visita, si prega di contattare:

Ufficio Stampa Confimi Industria

Email: ufficiostampa@confimi.it

Telefono: +39 06 1234567