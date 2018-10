Pringles alla cola e allo yogurt, sono approdate in Corea del Sud

Forse non tutti lo sanno, ma il mercato sudcoreano ha visto il lancio di due nuovissimi prodotti di casa Pringles. Il famoso marchio di patatine ha deciso di lanciare due nuove varianti pensate per il mercato in questione e che, da qualche tempo a questa parte, sono reperibili a Seoul e in tutti i supermarket della nazione.

Si tratta di due varianti molto interessanti anche se, è bene dirlo, alquanto bizzarre. Stiamo parlando delle Pringles alla cola e di quelle allo yogurt.

Stando ai primi feedback che si sono avuti, la versione allo yogurt ha riscosso molto successo, incontrando i favori dei sudcoreani. Del resto, come è noto a tutti, è già in commercio da tempo una variante alla panna acida e, pertanto, in molti sottolineano che queste patatine allo yogurt siano abbastanza simili anche se un po’ più dolci. Un gusto che, quindi, non dispiace a chi le ha assaggiate, perché meno persistente e forte della variante già esistente e venduta anche sugli altri mercati.

Un po’ meno soddisfacente, invece, il gusto cola. Pringles avrebbe infatti presentato la variante inserendo nella descrizione il ricordo di una bevanda rinfrescante che, a quanto pare, i sudcoreani non hanno riscontrato sino in fondo nella realtà. Ecco, quindi, che la versione più venduta e apprezzata risulta essere, senza dubbio, quella allo yogurt, mentre quella alla cola non viene presa molto spesso in considerazione se non dai curiosi.

Tuttavia, la responsabile marketing della sezione coreana del brand ha sottolineato che questi non saranno gli unici nuovi sapori lanciati su questo mercato. Pringles, infatti, è sempre alla costante ricerca di nuovi sapori da proporre al suo pubblico.

Si deve anche sottolineare che, al momento, in Sud Corea sono presenti ben 25 varietà di Pringles, tra cui quelle al ramen che piacciono a tutti stando ai feedback ricevuti.

Anche sul mercato italiano sono disponibili molte varianti di queste famose patatine, ma non tutte. Proprio per questo motivo, è importante sapere che è possibile andare ad acquistare alcune delle varianti che sono presenti su altri mercati su quelli che sono degli specifici e-commerce. Ad esempio, su American Food Shop ne troviamo tante! Nella sezione cibi salati, infatti, è possibile acquistare, e ricevere direttamente a casa propria, moltissime varietà di Pringles che non sono in commercio nel nostro paese, almeno in questo momento. Un vero sogno per tutti gli amanti delle patatine e per coloro i quali amano i gusti particolari e i cibi americani.

Quali varianti sono disponibili? Facciamo qualche esempio! È possibile acquistare, tra le tante varianti in vendita, quelle al gusto baked potato, quelle allo jalapeno, quelle alla salsa ranch e quelle al miele in stick, quelle al gusto di cheeseburger, quelle miele e mostarda e molte altre ancora. Tutte varianti che, come detto, non sono reperibili negli store fisici qui in Italia.

Nell’ultimo periodo gli e-shop che vendono cibi americani vanno per la maggiore e, pertanto, è utile scegliere quello più fornito, così da trovare tutto ciò che si desidera.

Grazie a un e-commerce come quello indicato poc’anzi è possibile ricevere direttamente a casa propria tutti quei prodotti che, altrimenti, sarebbero estremamente difficili da reperire, perché non destinati al nostro mercato. Quando si desidera acquistare qualcosa in particolare, bevande o cibi dolci e salati, questa è la soluzione da prendere in considerazione. La merce acquistata arriverà direttamente a casa in pochissimo tempo, pronta per essere gustata e per la realizzazione di tutte quelle ricette made in USA che fanno impazzire proprio tutti, grandi e piccini. Una comodità unica, che fa sognare di essere negli Stati Uniti anche solo assaggiando un prodotto tipico, introvabile qui in Italia.