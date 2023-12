Un Manuale di psichedelia contro i pregiudizi

Frutto di decenni di studi, Rick Strassman realizza un Manuale di psichedelia, una guida preziosa e accessibile, per chiunque

Un mondo avvolto dai pregiudizi sulle sostanze psichedeliche: Strassman riassume nel Manuale di psichedelia i risultati fino ad oggi raggiunti dalle ricerche scientifiche che negli ultimi anni hanno ripreso vigore ma, soprattutto, legittimità. LSD, ayahuasca, peyote, ketamina, MDMA sono solo alcune delle più note sostanze a cui questo libro dedica grande spazio, un punto di riferimento non solo per conoscere più approfonditamente gli psichedelici ma anche per scoprirne il loro potenziale, tra il curare svariati disturbi fino ad arrivare ad aumentare il benessere, la creatività, la meditazione, tutto secondo la regola del microdosaggio, ben analizzata da Strassman.



Non si tratta di schierarsi pro o contro, quanto più di comprenderle con spirito critico, onestà intellettuale, al fine di non arrendersi all’ignoranza e al pregiudizio. Strassman è specializzato in psichiatria e psicofarmacologia ed è noto al grande pubblico perché la ricerca sperimentale da lui condotta sulla DMT è stata il primo caso di studio clinico sugli psichedelici negli Stati Uniti dopo oltre vent’anni di divieto. Il libro Manuale di psichedelia è suddiviso in quattro macrosezioni, tra loro tutte comunicanti: a partire dalla storia delle sostanze psichedeliche, tra potenziali rischi e e benefici, si analizza con dovizia di particolari il funzionamento all’interno del cervello degli psichedelici, fino a chiudere il cerchio, riservando un momento di attenzione particolare alle linee guida pratiche su come “viaggiare”, il microdosaggio e la legislatura, con la censura del 1970 e la conseguente depenalizzazione e legalizzazione di alcune di esse.

È un viaggio particolare quello di Strassman, che cerca soprattutto di sensibilizzare al fine di parlarne, il più apertamente possibile. La narrazione attorno alle psichedeliche è cruciale per l’autore californiano perché mette in gioco degli elementi tabù della società, li svela e cerca di divulgare alla conoscenza: chi sapeva, ad esempio, che le attuali popolazioni indigene messicane degli Huicholes e dei Tarahumara avessero rilevato la tecnica di preparazione del peyote San Pedro dai rituali pre-aztechi?