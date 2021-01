Il rap in Italia. Ritorno alle origini del genere che ha rivoluzionato la scena musicale nostrana

Articolo realizzato in partnership con Rapin.vena

L’hip hop nasce a New York all’inizio degli anni ’70. E’ una cultura con quattro discipline: il rap, il writing, il B-boing e il djing.

Il rap in Italia arriva negli anni ’80 grazie al tour mondiale di Afrika Bambaataa. Da lì incominciano a formarsi i primi cosiddetti “posti di raduno”, frequentati maggiormente da persone che praticavano già altre discipline della cultura hip-hop. Questi luoghi in futuro sono poi diventati dei veri e propri luoghi di culto: Il Muretto, in corsia dei servi di Milano; La Galleria Colonna a Roma; I Marmi del Teatro Regio di Torino. Nascono, dunque, i primi gruppi di rap italiani, i quali però non rappavano in lingua italiana perché pensavano fosse impossibile farlo in quanto non si era mai sentito. Il primo esperimento fu fatto nel 1986 dal gruppo Raptus. Sono molti i gruppi che hanno aperto le porte al rap, come ad esempio: i Power Mc’s, fondato da Ice One, pioniere del rap italiano, nato però come writer; Julie P. e Duke Montana; Devastatin Posse. Sempre nel 1986 nasce il gruppo Radical Stuff, che utilizza ancora la lingua inglese per rappare, composto da Soul Boy, Sean, Top Cat e tre italiani: Kaos One, Dj Skizo, Dj Gruff. Nel 1990, però, subentra Dre Love per sostituire Kaos One chiamato al servizio di leva militare.

Agli inizi degli anni ’90 il rap inizia a spopolare in Italia grazie anche ai rappar delle “Posse”, termine inglese che significa “gruppo”, attivisti nel campo politico-sociale e nella rivendicazione dei diritti, infatti si servono della musica per esprimere le proprie idee. Questo Movimento si sviluppa soprattutto nei Centri Sociali. Ogni Centro Sociale ha la sua Posse: Lion Horse Posse ai Leoncavallo di Milano; Isola Posse All stars all’isola nel Kantiere di Bologna; 99 Posse all’officina 99 di Napoli; Onda Rossa Posse a Roma in via dei Volsci e al Forte Prenestino. Tra gli anni ’90-’91 nel Centro Sociale degli Onda Rossa Posse esce il primo disco rappato interamente in italiano. Si