Hyundai pubblica il Bilancio di Sostenibilità 2026

Il Bilancio di Sostenibilità 2026 illustra risultati, obiettivi e piani futuri in ambito ESG (Ambiente,Sociale & Governance), rafforzando la trasparenza dell’azienda in linea con i principali standard internazionali di rendicontazione Tra i principali traguardi raggiunti: il conseguimento dell’obiettivo RE100 nelle attività operative in Europa, Nord America e India e i massimi riconoscimenti IIHS in materia di sicurezza Il report evidenzia inoltre l’approccio proattivo di Hyundai nella gestione dei rischi, con l’introduzione di un framework dedicato alla governance dell’intelligenza artificiale Pubblicato anche un Summary Report, rendendo più accessibili i principali risultati e i temi chiave della strategia di sostenibilità 13 luglio 2026 – Hyundai ha annunciato la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2026, il documento che racconta l’impegno dell’azienda verso una crescita sostenibile, illustrando i risultati raggiunti, gli obiettivi e le strategie future. Pubblicato con cadenza annuale dal 2003, il Bilancio rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui Hyundai comunica in modo trasparente le proprie performance finanziarie e non, rafforzando il dialogo con i propri stakeholder a livello globale, tra cui investitori, clienti e partner. “In Hyundai non diamo mai per scontato il progresso: è un risultato che va conquistato anno dopo anno, attraverso azioni concrete e coerenti. La sostenibilità rappresenta un elemento centrale della nostra trasformazione in un’azienda di mobilità ad elevata componente tecnologica. Questo Bilancio racconta il lavoro svolto nel 2025, i risultati raggiunti dai nostri team e gli obiettivi che ci attendono. Siamo orgogliosi del percorso compiuto finora e pienamente consapevoli di quanto resti ancora da fare. Continueremo a impegnarci con determinazione anche nei prossimi anni” – José Muñoz, President & CEO di Hyundai Motor Company. Il Bilancio di Sostenibilità 2026 è articolato in tre sezioni dedicate ai pilastri ESG: Ambiente, Sociale e Governance.

Hyundai accelera la transizione verso l’energia rinnovabile Nella sezione dedicata all’ambiente, il Bilancio evidenzia i significativi progressi compiuti da Hyundai nella transizione globale verso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Tra i principali risultati raggiunti figurano:

il conseguimento dell’obiettivo RE100, che prevede l’utilizzo al 100% di energia elettrica

proveniente da fonti rinnovabili in tutti i siti operativi in Europa, Nord America e India1;

proveniente da fonti rinnovabili in tutti i siti operativi in Europa, Nord America e India1; la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) da 147 MW per

l’approvvigionamento di energia fotovoltaica destinata al nuovo stabilimento Hyundai Motor

Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia;

l’approvvigionamento di energia fotovoltaica destinata al nuovo stabilimento Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) in Georgia; lo sviluppo di un sistema avanzato per il riciclo delle batterie a fine vita, a supporto dell’espansione dell’economia circolare. Il Bilancio illustra inoltre l’espansione della catena del valore integrata dell’idrogeno sviluppata da Hyundai Motor Group e la strategia di elettrificazione di nuova generazione. Parallelamente, Hyundai ha rafforzato il proprio approccio alla tutela della biodiversità integrando il framework Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) nei processi di gestione dei rischi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle attività aziendali lungo l’intera catena operativa. Persone, sicurezza e filiera al centro della strategia ESG La sezione dedicata agli aspetti sociali mette in evidenza i progressi di Hyundai nella responsabilità di prodotto e nelle iniziative a favore delle proprie persone.Tra le principali iniziative:

16 modelli Hyundai hanno ottenuto i massimi riconoscimenti in termini di sicurezza (Top

Safety Pick e Top Safety Pick+) assegnati dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)

negli Stati Uniti;

Safety Pick e Top Safety Pick+) assegnati dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) negli Stati Uniti; è stata definita la strategia “2030 Safety Management Strategy (Together for BAROZERO)”,

accompagnata da un ampliamento degli investimenti per rafforzare gli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Hyundai ha inoltre introdotto l’iniziativa Just Transition, pensata per accompagnare i dipendenti nell’evoluzione dell’industria automobilistica verso l’elettrificazione e l’intelligenza artificiale. Il programma offre percorsi di formazione e sviluppo delle competenze per supportare questa trasformazione. Una governance sempre più trasparente e responsabile La sezione Governance descrive le iniziative intraprese da Hyundai per rafforzare la diversità e l’indipendenza del Consiglio di Amministrazione. Tra i principali sviluppi: