Genesis Scottish Open 2026 vede il Brand nel ruolo di title partner per il quinto anno consecutivo, con una partnership rinnovata fino al 2030

Genesis Scottish Open 2026 prende il via oggi al Renaissance Club di North Berwick, in Scozia, e proseguirà fino al 12 luglio. Per il quinto anno consecutivo Genesis affianca il torneo in qualità di title partner, riunendo alcuni dei migliori golfisti al mondo e accogliendo visitatori e appassionati secondo la filosofia Son-nim, il principio che riserva a ciascuno il trattamento di un ospite d’onore. Appuntamento di primo piano nei calendari PGA TOUR e DP World Tour, la competizione continuerà a portare il nome Genesis fino al 2030, confermando l’impegno di lungo periodo del Brand nel golf.

Il field di gara, composto da 156 giocatori, sarà guidato dal campione in carica Chris Gotterup, dal numero uno al mondo Scottie Scheffler e da Rory McIlroy, vincitore dell’edizione 2023. Quest’anno il torneo vedrà sfidarsi sul tecnico percorso links 15 dei primi 20 giocatori del ranking mondiale. Tra gli altri protagonisti figurano Robert MacIntyre, vincitore scozzese dell’edizione 2024, Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Ludvig Åberg, Matt Fitzpatrick, Jon Rahm e Wyndham Clark.

Oltre a contendersi una quota del montepremi complessiva pari a circa 7,9 milioni di euro, il vincitore del torneo riceverà una Genesis GV60 Magma, il SUV di lusso ad alte prestazioni e primo modello di serie della gamma Genesis Magma.

Sean Lee, Global Head of Genesis, ha commentato: “Quest’anno abbiamo elevato ulteriormente la qualità di ogni aspetto dell’esperienza del Genesis Scottish Open, affinché giocatori e appassionati da tutto il mondo possano vivere l’ospitalità distintiva di Genesis e scoprire il Brand in un contesto premium. In particolare, la nuova configurazione del percorso al Renaissance Club aumenterà intensità e imprevedibilità fino alle ultime buche, offrendo al pubblico un’esperienza di livello internazionale”.

Peter Kronschnabl, Managing Director di Genesis Motor Europe, ha dichiarato: “Siamo inoltre lieti di accogliere i vincitori regionali della Genesis European Golf Cup, il circuito dedicato a clienti, potenziali clienti e appassionati del Brand, che disputeranno la finale europea al Renaissance Club ai quali va il nostro più sincero in bocca al lupo. Mentre Genesis prosegue il proprio percorso di crescita in Europa, con l’ingresso previsto in Austria, Danimarca, Polonia e Portogallo entro il 2027, non vediamo l’ora di accogliere nuovi clienti e appassionati di golf. Appuntamenti come Genesis Scottish Open svolgono un ruolo fondamentale nel tradurre i valori del Brand in esperienze concrete. Il torneo esprime precisione, performance e ricerca dell’eccellenza: principi che appartengono tanto al golf quanto a tutto ciò che facciamo in Genesis”.

Un’esperienza ancora più esclusiva per gli ospiti

Genesis Scottish Open 2026 coinvolgerà il pubblico attraverso una serie di attività interattive pensate per accompagnare l’atmosfera del torneo.

Tra gli elementi distintivi torna la “Stadium Hole”, trasferita quest’anno alla buca 15 e configurata per offrire al pubblico una visuale più ravvicinata sull’azione. La nuova collocazione, nelle fasi conclusive del percorso, contribuirà ad accrescere la spettacolarità della gara e concentrerà alle buche 15 e 17 i due concorsi hole-in-one promossi da Genesis.

Alla buca 17, il giocatore che realizzerà una hole-in-one riceverà una Electrified GV70, mentre al caddie sarà assegnata una GV60. Alla buca 15, invece, il premio per il giocatore sarà una Genesis GV60. Gli spettatori potranno inoltre pronosticare l’autore dell’eventuale hole-in-one: il vincitore del concorso si aggiudicherà un’esperienza VIP al Genesis Championship in Corea, comprensiva di viaggio e soggiorno.

Durante la settimana del torneo, partner e ospiti VIP Genesis prenderanno parte alla Pro-Am, giocando al fianco di alcuni dei migliori golfisti al mondo prima dell’avvio della competizione. Il programma 2026 comprende anche un incontro esclusivo con una selezione di giocatori del PGA TOUR e altri professionisti, oltre a una sessione di autografi, offrendo occasioni di confronto privilegiate dentro e fuori dal campo.

Nell’ambito del programma Am-Am, dedicato ai partecipanti amatoriali, i vincitori regionali della Genesis European Golf Cup provenienti da Francia, Germania, Italia e Regno Unito disputeranno la finale europea insieme a clienti e ospiti Genesis. I partecipanti potranno giocare sul percorso del campionato e prendere parte a una serata dedicata al Genesis Studio di Edimburgo, realizzata in collaborazione con lo chef stellato Michelin e Genesis Brand Partner Tom Kitchin.

Tom Kitchin proseguirà inoltre la collaborazione con Genesis curando per gli ospiti della Genesis Lounge una proposta gastronomica ispirata alla cucina coreana, espressione dell’incontro tra la creatività dello chef scozzese e l’identità del Brand.

Una Fan Zone ancora più immersiva

Ripensata per coinvolgere visitatori di tutte le età, la Fan Zone del Genesis Scottish Open 2026 riunisce attivazioni dedicate all’intrattenimento, all’ospitalità e al contatto diretto con il mondo Genesis:

Genesis Public Lounge: ricollocata quest’anno alla buca 15, offre agli appassionati un ambiente accogliente con servizi premium. In esposizione l’intera gamma Genesis disponibile nel Regno Unito, la GMR-001 Hypercar in scala 1:2 e una selezione esclusiva di merchandising Genesis dedicato al golf e al Programma Magma. I visitatori potranno inoltre mettersi alla prova nel simulatore di golf TGL in realtà virtuale.

Driving Range Gallery: novità del 2026, è un’area dedicata agli spettatori presso il campo pratica, pensata per seguire da vicino la preparazione dei giocatori e vivere l’ospitalità Genesis, con una selezione di proposte gastronomiche e bevande.

Family Zone: uno spazio dedicato alle famiglie con una visuale privilegiata sulla buca 15, pensato per avvicinare i più giovani all’emozione del torneo dal vivo. L’iniziativa riflette l’impegno di Genesis nel rendere il golf più inclusivo e accessibile, coltivando la passione delle nuove generazioni di giocatori e appassionati.

Postcards from the Green: l’iniziativa invita gli ospiti a scrivere cartoline personalizzate da dedicare a giocatori, caddie o persone care.

Il programma include inoltre il Players and Caddies Cafe, il nuovo Pro-Am “Family Day” e il Genesis Box Buggy Concept. Presente per l’intero weekend, quest’ultimo esplora una forma di mobilità ad alta tecnologia dedicata all’ospitalità, al tempo libero e agli spostamenti su brevi distanze.

L’impegno di Genesis nel golf

Genesis sostiene il golf a ogni livello, dalle grandi competizioni professionistiche, come The Genesis Invitational e la Presidents Cup, fino ai circuiti nazionali e amatoriali, tra cui la Deutsche Golf Liga e la Genesis European Golf Cup. In Europa, l’impegno del Brand proseguirà con la Final Four della Deutsche Golf Liga, in programma il 1° agosto al Golfclub München-Riedhof, nei pressi di Monaco di Baviera, e con il ritorno della Genesis European Golf Cup nella primavera 2027, che riunirà partecipanti provenienti da diversi mercati europei.

L’approccio Son-nim, firma distintiva di Genesis, rende omaggio allo sport, ai giocatori e agli appassionati in ogni torneo e rafforza il ruolo del Brand nel contribuire al futuro del golf attraverso innovazione, ospitalità e partnership globali.

Dal circuito italiano al Genesis Scottish Open: il percorso di Genesis in Italia

“Dopo le tappe di Padova, Roma e Carimate, l’arrivo dei qualificati italiani al Renaissance Club rappresenta il coronamento della prima edizione italiana della Genesis European Golf Cup. Il circuito ci ha permesso di incontrare clienti e appassionati in contesti d’eccellenza e di tradurre sul territorio la nostra filosofia di ospitalità Son-nim. È attraverso iniziative come questa che vogliamo costruire in Italia relazioni autentiche e coerenti con l’identità internazionale di Genesis”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

La finale europea coincide con una fase di progressivo consolidamento di Genesis sul mercato. Dopo il debutto in Italia lo scorso gennaio, il Brand inaugura ufficialmente a Padova, presso Ferri Auto, il suo primo showroom in Italia. Il percorso proseguirà con un secondo showroom a Roma entro l’anno, per offrire anche al pubblico della Capitale l’occasione di scoprire Genesis dal vivo.

La gamma per l’Italia attualmente comprende tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo dalla forte personalità stilistica; Electrified GV70, D-SUV spazioso e rifinito pensato per offrire precisione di guida e tecnologia discreta; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del brand in Europa.

Il lancio è accompagnato con una strategia commerciale articolata in soluzioni di finanziamento a 48 mesi e di noleggio a 36 mesi a partire da 399 € al mese con GV60*.