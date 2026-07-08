Charge myHyundai: il capillare serviziodi ricarica è ancor più vantaggioso

Hyundai Connected Mobility continua a rafforzare il suo servizio Charge myHyundai con l’espansione della sua rete di partner selezionati in 13 diversi paesi europei che conta complessivamente 1 milione di punti di ricarica. L’iniziativa offre agli utilizzatori di auto elettriche l’accesso a infrastrutture di ricarica ad alta potenza affidabili e con tariffe oggi ancor più vantaggiose. In Italia, Charge myHyundai garantisce già un’ampia copertura della rete di ricarica pubblica: su un totale di 78.253 punti di ricarica disponibili sul territorio nazionale*, i clienti Hyundai hanno accesso a ben 76.487 colonnine, pari al 97,7% dell’intera infrastruttura nazionale.

L’implementazione oggi resa disponibile offre ancora maggiori vantaggi in termini di tariffazione ai clienti che si trovano a viaggiare in Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia, aggiungendosi ai Paesi in cui l’iniziativa è già attiva. Al centro dell’espansione c’è un nuovo modello di partnership che identifica alcuni operatori di ricarica come partner selezionati all’interno dell’ecosistema Charge myHyundai.

Vantaggi concreti per un’esperienza più intuitiva

La rete di Preferred Partner collabora con i principali fornitori di ricarica ad alta potenza (HPC) in ciascun paese. Questi partner non sono nuovi nella rete Charge myHyundai: ciò che cambia è il loro ruolo rafforzato all’interno di un network strutturato, progettato per offrire un valore concreto agli automobilisti.

In Italia, la rete di Preferred Partner comprende IONITY, Enel, Atlante, Electra, Electrip, Fastned e IPlanet, per un totale di 25.566 punti di ricarica, circa un terzo di tutti quelli accessibili tramite Charge myHyundai nel Paese.

I clienti che utilizzano la tariffa Charge myHyundai con tariffa Smart (che prevede una quota mensile di 9,99 euro) beneficiano di una struttura tariffaria semplice e ancor più conveniente:

Sconto del 30% presso le stazioni di ricarica dei Preferred Partner (IONITY, Enel, Atlante, Electra, Electrip, Fastned e IPlanet);

Sconto del 10% presso tutte le altre stazioni di ricarica della rete Charge myHyundai.

Ciò crea un modello di prezzo coerente e prevedibile che rende la ricarica pubblica più accessibile per gli utenti abituali.

“Noi di Hyundai Connected Mobility vogliamo rendere la guida elettrica in Europa più semplice, più accessibile e più gratificante per i nostri clienti” – afferma Marcus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility. “L’espansione della rete di partner è un passo importante in questa direzione: aiuta a ridurre la complessità quotidiana relativa alla ricarica pubblica, offrendo al tempo stesso un risparmio concreto. Combinando un’infrastruttura di ricarica affidabile ad alta potenza con prezzi ancor più convenienti, contribuiamo a rendere l’esperienza di utilizzo dei veicoli elettrici ancora più semplice e intuitiva e rafforziamo l’impegno di Hyundai nel promuovere la mobilità elettrificata in linea con la nostra visione: Progress for Humanity.”

Progettato per la guida quotidiana

L’espansione risponde a una delle principali esigenze della mobilità elettrica: rendere la ricarica pubblica più semplice, conveniente e accessibile. Grazie a un sistema di vantaggi economici e all’accesso a infrastrutture HPC affidabili e di qualità, la rete di partner selezionati semplifica la scelta delle stazioni di ricarica, migliorando l’esperienza quotidiana dei conducenti.

La tariffa Smart introduce una chiara struttura di incentivi che premia i clienti che utilizzano quotidianamente l’auto elettrica per la propria mobilità anche internazionale, contando su partner affidabili e di qualità.

Un ruolo sempre più centrale nella ricarica ad alta potenza in Europa

Con questa espansione, Hyundai rafforza il suo ruolo di punto di accesso chiave all’infrastruttura HPC premium in tutta Europa. L’espansione riflette l’impegno di Hyundai nel migliorare l’esperienza di utilizzo quotidiano dei veicoli elettrici – non solo attraverso le auto stesse, ma anche attraverso l’infrastruttura che le supporta.