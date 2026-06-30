Hyundai svela nuove immagini di Nuova IONIQ 3, concentrato di design e tecnologia per una migliore esperienza di mobilità

Dopo il debutto globale di Nuova IONIQ 3 N Line avvenuto lo scorso aprile nell’ambito della Milano Design Week 2026, Hyundai ha oggi svelato nuove immagini del modello che lo ritraggono in una configurazione inedita.

Hyundai IONIQ 3 rappresenta una nuova interpretazione della mobilità elettrica che unisce un design esterno distintivo, un abitacolo caldo e altamente personalizzabile e tecnologie di connettività di nuova generazione. Sviluppata in Europa e pensata per rispondere concretamente alle esigenze della vita quotidiana dei clienti locali, la nuova hatchback compatta 100% elettrica porta il carattere innovativo della gamma IONIQ a un pubblico ancora più ampio, rafforzando la visione Hyundai di una mobilità sempre più avanzata e centrata sulle persone.

Design esterno: equilibrio tra efficienza, personalità ed eleganza

Al centro del progetto IONIQ 3 si trova la filosofia stilistica Hyundai “Art of Steel”, un linguaggio essenziale e minimale che prende forma nell’inedita silhouette “Aero Hatch”. Una configurazione che coniuga efficienza aerodinamica, presenza su strada ed eleganza, offrendo allo stesso tempo uno spazio interno ampio e confortevole per l’utilizzo quotidiano.

Se IONIQ 3 N Line esprime un carattere più deciso e muscolare, il resto della gamma valorizza l’eleganza della silhouette Aero Hatch attraverso superfici pulite, proporzioni equilibrate e una scelta di combinazioni cromatiche interne pensate per creare un ambiente luminoso e accogliente.

A completare il carattere del modello contribuisce un’ampia scelta di cerchi, da 16 a 18 pollici, che permette ai clienti di personalizzare ulteriormente l’auto. Dai design orientati alla massima efficienza aerodinamica fino alle soluzioni dal carattere più espressivo, ogni configurazione contribuisce a definire la personalità di una compatta elettrica progettata con grande attenzione ai dettagli e capace di adattarsi ai gusti individuali.

Un abitacolo progettato come uno spazio da vivere

All’interno, IONIQ 3 offre un abitacolo funzionale, ordinato e dall’aspetto contemporaneo. I principali volumi sono modellati con linee morbide che seguono il comportamento naturale dei materiali, contribuendo ad aumentare comfort e qualità percepita. Le superfici pulite valorizzano così gli elementi funzionali, come le bocchette di ventilazione e il display centrale, rendendoli immediatamente leggibili e perfettamente integrati.

L’abitacolo interpreta il concetto “Furnished Space”, che organizza gli elementi principali come fossero componenti d’arredo anziché tradizionali elementi automobilistici. Le numerose combinazioni cromatiche disponibili permettono inoltre di creare atmosfere differenti, da quelle più luminose e aperte a quelle più raccolte e sofisticate.

L’obiettivo è offrire un ambiente che richiami più uno spazio domestico che un classico abitacolo: tessuti accuratamente selezionati, tonalità morbide e abbinamenti cromatici equilibrati danno vita a un interno caldo, accogliente e piacevole al tatto, distinguendo nettamente IONIQ 3 dalla più sportiva interpretazione proposta dalla versione N Line.

PLEOS Connect: una nuova esperienza digitale firmata Hyundai

IONIQ 3 è il primo modello Hyundai destinato al mercato europeo a introdurre PLEOS Connect, il sistema di infotainment di nuova generazione del Brand. Basato su Android Automotive OS, offre un’interfaccia ispirata al mondo degli smartphone e funzionalità espandibili tramite applicazioni integrate, con l’obiettivo di rendere ancora più semplice e naturale l’interazione con informazioni, intrattenimento e funzioni del veicolo.

Il sistema abbina un display centrale disponibile da 12,9 oppure 14,6 pollici a un sottile schermo dedicato al conducente, a seconda dell’allestimento, che mantiene sempre visibili le informazioni principali, contribuendo a ridurre le distrazioni senza rinunciare a un’interfaccia pulita e intuitiva.

PLEOS Connect introduce inoltre il nuovo PLEOS App Market, una piattaforma aperta che consente agli sviluppatori di terze parti di integrare nuove applicazioni e servizi. Al lancio saranno disponibili circa dieci applicazioni dedicate a musica, intrattenimento e produttività, con oltre trenta previste entro la fine dell’anno.

Tra le principali novità figura anche Gleo AI, l’assistente vocale intelligente sviluppato da Hyundai. Pensato per gestire conversazioni più naturali e capace di comprendere le esigenze del cliente, Gleo AI consente di accedere alle principali funzioni del veicolo attraverso un dialogo semplice e intuitivo, portando l’interazione uomo-macchina a un livello superiore. Insieme, queste tecnologie rendono PLEOS Connect uno degli elementi distintivi di IONIQ 3: un sistema avanzato che mette la tecnologia al servizio della semplicità d’uso e della quotidianità.

Sviluppata in Europa per rispondere alle esigenze dei clienti europei

IONIQ 3 porta il carattere innovativo della gamma IONIQ nel segmento delle hatchback compatte. Il modello è sviluppato, testato e prodotto fin dall’inizio con un focus dedicato alle esigenze del mercato europeo. Un’espressione concreta della visione Hyundai, che unisce innovazione, attenzione al cliente e ambizione tecnologica per ridefinire gli standard della mobilità elettrica.

Le abitudini di guida, le infrastrutture e le aspettative dei clienti europei hanno guidato ogni fase del progetto. Questo approccio si riflette nelle dimensioni compatte, nell’elevata efficienza e nella notevole spaziosità interna, caratteristiche che rendono IONIQ 3 ideale tanto per gli spostamenti quotidiani in città e nelle aree suburbane quanto per affrontare viaggi più lunghi.

Le attività di sviluppo e collaudo condotte in Europa hanno inoltre permesso di ottimizzare sospensioni, sterzo e comfort di marcia in funzione delle diverse condizioni stradali del continente. Fin dalle prime fasi del progetto, i team europei hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del design, delle caratteristiche del prodotto e del comportamento dinamico, con l’obiettivo di rispondere alle reali esigenze dei clienti locali.

La produzione presso lo stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, parte integrante della rete produttiva europea del Brand, contribuisce a ottimizzare la logistica verso il principale mercato di riferimento e rafforza la capacità di Hyundai di rispondere con rapidità alle aspettative dei clienti locali. Nel loro insieme, questi elementi testimoniano come Hyundai sappia coniugare competenze globali ed esperienza locale per offrire una mobilità elettrica sempre più intuitiva, personale e perfettamente integrata nella vita quotidiana.