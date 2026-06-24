Hyundai e la mobilità a idrogeno: la tecnologia fuel cell che riscrive le regole del gioco

Per Hyundai il futuro della mobilità sostenibile non ammette soluzioni uniche. La transizione energetica si realizza attraverso un approccio pragmatico e multi-tecnologico, dove i sistemi ibridi, elettrici e a idrogeno cooperano per rispondere alle reali necessità degli utenti. In questa visione aperta, la tecnologia fuel cell (celle a combustibile) rappresenta un pilastro strategico, capace di unire i vantaggi della guida a zero emissioni alle lunghe percorrenze, grazie a un’elevata autonomia e a tempi di rifornimento di pochi minuti.

Forte di quasi trent’anni di ricerca, Hyundai ha conquistato la leadership globale nel settore già nel 2013 con il lancio di ix35 Fuel Cell, la prima auto a idrogeno prodotta in serie. Oggi, questo know-how si esprime nel SUV NEXO. Dal punto di vista della propulsione, NEXO è a tutti gli effetti un veicolo elettrico, ma anziché dipendere solo dalle batterie, l’energia viene generata a bordo. Il principio è l’inverso dell’elettrolisi: l’idrogeno stoccato nei serbatoi reagisce con l’ossigeno esterno in una reazione elettrochimica priva di combustione, producendo elettricità e rilasciando dallo scarico solo vapore acqueo.

I vantaggi pratici sono evidenti. Rispetto a un’auto elettrica a batteria di pari dimensioni, NEXO vanta un peso contenuto in soli 1.880 kg e offre un’autonomia fino a 826 km (ciclo WLTP), garantendo l’abitabilità di un SUV di segmento D. Il sistema si distingue inoltre per la fluidità di guida, l’affidabilità alle basse temperature e una sicurezza d’avanguardia nei serbatoi ad alta pressione.

L’idrogeno, tuttavia, non è solo un carburante per auto, ma un vero e proprio vettore energetico in grado di accumulare, trasportare e distribuire l’energia dove serve. Questa flessibilità permette di stabilizzare la rete elettrica, convertendo e trasferendo l’energia in eccesso prodotta da fonti rinnovabili, risolvendo così i tipici sbilanciamenti tra aree di produzione e aree di consumo.

La piattaforma fuel cell di Hyundai dimostra la sua maturità anche attraverso una spiccata scalabilità. Nel trasporto pesante, il camion XCIENT Fuel Cell ha superato i 20 milioni di chilometri percorsi in Europa dal 2020, mentre l’autobus Elec City Fuel Cell conta oltre 2.000 unità in Corea. In prospettiva, questa tecnologia abiliterà un ecosistema integrato esteso ai settori marittimo, ferroviario e dell’aviazione innovativa.

Anche l’infrastruttura sta crescendo: la recente inaugurazione di cinque nuove stazioni di rifornimento a Milano, unita a una rete già consolidata nel Nord Europa, dimostra come la mobilità a idrogeno stia diventando una realtà sempre più vicina e concreta nella vita di tutti i giorni.