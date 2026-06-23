Wonderful e il Giro d’Italia 2026: un sodalizio vincente tra sport, gusto e intrattenimento

Il Giro d’Italia non è soltanto una delle competizioni ciclistiche più prestigiose e seguite al mondo, ma anche una straordinaria festa itinerante capace di unire l’intero Paese nel segno dello sport e della condivisione. Proprio in questa cornice di entusiasmo si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l’avventura di Wonderful all’edizione 2026 della Corsa Rosa. Per il quinto anno consecutivo, il più grande produttore e trasformatore di pistacchi al mondo – distribuito in Italia da New Factor – ha ricoperto il ruolo di Pistacchio Ufficiale della manifestazione, consolidando una partnership ormai storica che mette al centro il benessere e il divertimento.

Durante le tre settimane di gara, Wonderful non si è limitato ad accompagnare le imprese dei corridori, ma è stato un vero e proprio protagonista lungo tutto il percorso. Il brand ha saputo animare l’atmosfera del Giro attraverso una formula collaudata di intrattenimento, momenti di degustazione e iniziative di engagement che hanno saputo conquistare un pubblico eterogeneo, composto da appassionati di ciclismo, famiglie e curiosi di tutte le età.

Tra le attrazioni più amate e spettacolari di questa edizione spicca senza dubbio la Carovana Wonderful. A bordo di un mezzo interamente personalizzato e accompagnata da un travolgente team di ballerini, la Carovana ha attraversato l’Italia portando energia, musica e spettacolo in ogni località toccata dalla corsa, trasformando l’attesa del passaggio dei ciclisti in un momento di pura festa. Parallelamente, il successo è stato decretato anche dalle massicce attività di sampling: migliaia di spettatori, distribuiti sia lungo le strade sia nelle esclusive aree hospitality del Giro, hanno avuto l’opportunità di scoprire e gustare la qualità delle diverse referenze di pistacchi Wonderful.

L’edizione 2026 ha visto inoltre il debutto di una novità assoluta che ha fatto impazzire i social: la mascotte ufficiale di Wonderful. Questo gigantesco e simpatico pistacchio ha fatto la sua comparsa in alcune tappe selezionate, diventando rapidamente uno dei simboli più fotografati e condivisi dell’evento, capace di strappare un sorriso a grandi e bambini.

Il legame con la community si è sviluppato anche nel mondo digitale. Grande entusiasmo ha infatti suscitato il concorso online dedicato ai consumatori, che ha registrato oltre 5.000 utenti unici partecipanti. L’iniziativa, che metteva in palio uno smartwatch Garmin, ha rappresentato un perfetto punto di contatto tra il brand e il suo pubblico, veicolando e rafforzando un messaggio fondamentale: l’importanza del movimento, del benessere e di uno stile di vita attivo e salutare.

Con la conclusione del Giro d’Italia 2026, Wonderful riafferma la solidità di un progetto che sposa i valori sani dello sport. La collaborazione con la Corsa Rosa si conferma una scelta vincente per promuovere la cultura del benessere attraverso il gusto inconfondibile dei suoi pistacchi, dando appuntamento alle prossime grandi sfide.