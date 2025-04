Il 13 aprile, a Lima, è morto lo scrittore peruviano e premio Nobel Mario Vargas Llosa, chiudendo un’epoca d’oro per la letteratura latinoamericana.

Autore di un ecosistema vastissimo di opere (e non solo di narrativa), Vargas Llosa si è sempre distinto per il suo approccio meticoloso alla scrittura e il suo rapporto complesso con la politica.

Il 14 aprile, il Perù ha annunciato il lutto nazionale, ma senza alcuna cerimonia pubblica.

Mario Vargas Llosa e il colpo di fulmine con la letteratura

Nato ad Arequipa il 28 marzo 1936, Vargas Llosa imparò a leggere a cinque anni, evento che successivamente proclamò «la cosa più importante che mi sia mai successa».

Fu quando venne mandato al collegio militare, per volere del padre, che la passione per la lettura si tramutò in scrittura, dando vita a una lunga ed eterogenea carriera, che lo portò a essere uno dei protagonisti del boom letterario latinoamericano (al pari di García Marquéz, che però detestava, e Cortazár), che caratterizzò gli anni Sessanta e Settanta.

Tra i suoi romanzi, ricordiamo soprattutto La città e i cani, La festa del caprone e I venti (in uscita in autunno per Einaudi). Ma nella sua immensa opera non mancano anche contributi per il teatro e per diverse testate giornalistiche, tra cui El Comercio (Perù) e El País (Spagna).

La politica: dal marxismo al liberismo

Quella di Vargas Llosa è una letteratura civilizzante, che si oppone a ogni pregiudizio e divario sociale e che rispecchia i problemi politici del suo paese.

Ciò che rende unica la figura di Llosa non è solo questo, bensì anche il suo rapporto mutevole con la politica. Se infatti ai tempi dell’università fu un convinto marxista (testimone della rivoluzione cubana e sostenitore di Fidel Castro), dagli anni ’70 in poi ruppe con la sinistra e si avvicinò al liberismo di Smith e Thatcher.

Fu candidato presidente nel 1990, ma venne poi esiliato in Spagna (dove ottenne anche la cittadinanza e si oppose al movimento indipendentista catalano), in quanto oppositore della dittatura di Alberto Fujimori.

Con il tempo, si proclamò favorevole alle linee politiche di Bolsonaro in Brasile, Milei in Argentina e, paradossalmente, della stessa Keiko Fujimori, figlia del dittatore, che sperava posse evitare al Perù «di cadere nelle mani del totalitarismo». Non apprezzò mai, tuttavia, la figura di Trump.

Si chiude il «boom»

Mario Vargas Llosa fu, in altre parole, uno scrittore e un cittadino sempre disposto a far evolvere il proprio pensiero, non temendo di risultare contraddittorio, e che seppe scindere il contenuto della propria narrativa dalle sue posizioni politiche.

Con la sua morte si chiude un capitolo d’oro della letteratura peruviana e latinoamericana, iniziato negli anni ’60 e conclusosi silenziosamente. Un punto a capo può però essere un’occasione di rinascita, resta da vedere a chi passerà il testimone.