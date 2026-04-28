L’ambasciatore colombiano partecipa alla conferenza internazionale del corpo diplomatico e consolare in Italia.

L’Ambasciatrice della Colombia presso la Repubblica Italiana, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha partecipato alla Conferenza Internazionale e Assemblea Congiunta organizzata dalla Federazione Nazionale dei Diplomatici e dei Consoli in Italia (FE.N.CO.) e dalla Federazione Europea delle Associazioni Consolari e di Servizio Consolare (EFCAC), tenutasi presso la sede del Circolo Affari Esteri a Roma.

L’incontro ha riunito rappresentanti del corpo diplomatico e consolare accreditato in Europa, nonché alte autorità istituzionali italiane, con lo scopo di rafforzare gli spazi per il dialogo politico e la cooperazione multilaterale nell’attuale contesto internazionale.

La sessione principale era dedicata al tema “La crisi del diritto internazionale: quale ruolo per la diplomazia?” e ha visto la partecipazione del senatore Pier Ferdinando Casini in qualità di ospite d’onore.

Tra le autorità presenti figuravano l’Onorevole Lorenzo Cesa, Presidente della Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare della NATO; l’Ambasciatrice Maria Assunta Accili, Presidente del Circolo Affari Esteri; e Sua Eccellenza l’Ambasciatore Bruno Antonio Pasquino, Capo del Protocollo Diplomatico della Repubblica Italiana, oltre ad altre personalità di spicco del panorama diplomatico europeo e internazionale.

Nel suo intervento, l’ambasciatrice Ligia Quessep ha ribadito l’impegno della Colombia a rafforzare il sistema multilaterale, nel rispetto del diritto internazionale e nella risoluzione pacifica delle controversie. Ha inoltre sottolineato l’importanza di promuovere meccanismi di dialogo e cooperazione che consentano un approccio coordinato alle sfide globali, evidenziando il valore del dialogo politico quale strumento fondamentale per costruire il consenso e consolidare la pace e la stabilità internazionali.

Nel corso della sua partecipazione, l’ambasciatrice Quessep ha avuto anche colloqui con i membri del Consolato colombiano a Napoli, che partecipano attivamente a questa Assemblea.