L’ambasciatore colombiano partecipa alla conferenza internazionale del corpo diplomatico e consolare in Italia.
Bernardo Mancini
- Colombia

L’ambasciatore colombiano partecipa alla conferenza internazionale del corpo diplomatico e consolare in Italia.

L’ambasciatore colombiano partecipa alla conferenza internazionale del corpo diplomatico e consolare in Italia.

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Colombia - 28 Aprile 2026

di Bernardo Mancini

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