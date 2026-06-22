Solstizio d’estate a Castel Sant’Angelo: Roma celebra la Giornata Internazionale dello Yoga
Irene Anania
- India

Solstizio d’estate a Castel Sant’Angelo: Roma celebra la Giornata Internazionale dello Yoga

Solstizio d’estate a Castel Sant’Angelo: Roma celebra la Giornata Internazionale dello Yoga

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India - 22 Giugno 2026

di Irene Anania

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