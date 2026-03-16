Conferenza “Il volto dell’universo. Osservare, ascoltare e comprendere il cosmo, oggi”
Maria Cilli
- Spagna

Conferenza “Il volto dell’universo. Osservare, ascoltare e comprendere il cosmo, oggi”

Conferenza “Il volto dell’universo. Osservare, ascoltare e comprendere il cosmo, oggi”

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Spagna - 16 Marzo 2026

di Maria Cilli

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