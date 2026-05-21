Giornata Mondiale delle Api, a Roma il richiamo di Slovenia e Italia: “Difendere gli impollinatori significa proteggere il futuro”
Bianca Ricci
- Slovenia

Giornata Mondiale delle Api, a Roma il richiamo di Slovenia e Italia: “Difendere gli impollinatori significa proteggere il futuro”

Giornata Mondiale delle Api, a Roma il richiamo di Slovenia e Italia: “Difendere gli impollinatori significa proteggere il futuro”

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Slovenia - 21 Maggio 2026

di Bianca Ricci

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