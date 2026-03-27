La nuova Ambasciatrice di Francia in Italia presenta le Lettere Credenziali a Mattarella

Anne-Marie Descôtes, nominata Ambasciatrice di Francia in Italia il 9 febbraio 2026, si è recata ieri al Palazzo del Quirinale per presentare le Lettere Credenziali al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era accompagnata da una delegazione dell’Ambasciata composta da Cyril Blondel, Ministro consigliere, May Gicquel, Ministra consigliere per gli Affari economici, e Pauline Le Louargant, Capa di gabinetto.

Descôtes porta con sé un curriculum di lungo corso nella diplomazia francese: prima di questa nomina ha ricoperto il ruolo di Segretaria Generale del ministero dell’Europa e degli Affari esteri, ed è stata Ambasciatrice in Germania dal 2017 al 2022. Ha inoltre guidato la Direzione generale della globalizzazione, della cultura, dell’istruzione e dello sviluppo internazionale (2013-2017), e in precedenza l’Agenzia per l’insegnamento del francese all’estero (2008-2013). E’ stata Consigliera per l’Europa e l’ex-URSS a Washington (2005-2008), Consigliera per l’allargamento, dell’Europa centrale e del Sud-est alla Rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea a Bruxelles (2001-2005).

Anne-Marie Descôtes ha sottolineato quanto questo incontro l’abbia “commossa ed onorata”: “Ora che ho presentato le mie Lettere Credenziali al Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, la mia missione in Italia prende formalmente inizio. Ne sono molto lieta e mi rallegro di questo nuovo capitolo nelle relazioni italo-francesi che intendo scrivere insieme a tutti i partner istituzionali o provenienti della società civile, che fanno vivere tale relazione” ha dichiarato lasciando il Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica italiana. Ha ricordato inoltre che “la presidenza francese del G7 rafforza ulteriormente l’azione della Francia e dell’Italia, che lavorano fianco a fianco e in stretto coordinamento,

in un contesto internazionale molto degradato”.

Ha infine sottolineato il suo stretto legame con l’Italia: “Conosco l’Italia da molto tempo, ne ho imparato la lingua grazie ad amici italiani che ho incontrato durante i miei studi d’arte e grazie al cinema, e non vedo l’ora di continuare a scoprire questo magnifico paese e i suoi abitanti così calorosi”.