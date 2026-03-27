La nuova Ambasciatrice di Francia in Italia presenta le Lettere Credenziali a Mattarella
Irene Anania
- Francia

La nuova Ambasciatrice di Francia in Italia presenta le Lettere Credenziali a Mattarella

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Francia - 27 Marzo 2026

di Irene Anania

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