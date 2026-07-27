12° Festival della gioventù degli studenti vietnamiti in Europa. Nexus Camp – All roads lead to Rome
Redazione
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12° Festival della gioventù degli studenti vietnamiti in Europa. Nexus Camp – All roads lead to Rome

12° Festival della gioventù degli studenti vietnamiti in Europa. Nexus Camp – All roads lead to Rome

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Vietnam - 27 Luglio 2026

di Redazione

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