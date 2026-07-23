La Commissione Nazionale per il dialogo dell’Etiopia apre la conferenza di consultazione nazionale

La Commissione Nazionale per il Dialogo dell’Etiopia (ENDC) ha ufficialmente aperto oggi ad Addis Abeba la Conferenza di Consultazione Nazionale, segnando l’inizio di una nuova, decisiva fase nel processo di dialogo nazionale del Paese.

Le Nazioni, Nazionalità e Popoli della Repubblica Democratica Federale d’Etiopia ripongono grandi aspettative in questo percorso di dialogo, che mira a raggiungere risultati fondamentali per il futuro del Paese: aprire una comunicazione autentica sulle questioni nazionali più profonde, finora rimaste irrisolte; costruire una cultura politica e democratica più matura; rafforzare l’unità nazionale e la coesione sociale; e ricostruire la fiducia, da tempo compromessa, tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni di governo.

La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza di alti rappresentanti del governo e dei partiti politici, segnando l’ingresso in una nuova fase operativa. I partecipanti hanno avviato discussioni concrete su otto punti dell’agenda, approvati dalla Commissione, che costituiscono il cuore tematico dell’intero processo di dialogo.

L’evento, che si inserisce in un percorso avviato ormai da diversi anni sulla base del mandato istituzionale della Commissione, procede regolarmente e le attività continuano a svolgersi in linea con l’importanza nazionale che questo appuntamento riveste per il futuro dell’Etiopia.