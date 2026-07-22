Etiopia e ICGEB rafforzano la collaborazione per la ricerca scientifica

La collaborazione tra l’Etiopia e l’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) continua a consolidarsi. Nei giorni scorsi, una delegazione del Centro si è recata a Roma per incontrare i rappresentanti dell’Ambasciata etiope e fare il punto sui progetti già avviati, confermando la volontà di rafforzare ulteriormente il rapporto tra le due realtà.

All’incontro hanno preso parte Marianna Maculan, responsabile delle Relazioni esterne dell’ICGEB, ed Elena Benedetti, a capo del settore Trasferimento tecnologico, Cooperazione e Innovazione. Le due rappresentanti del Centro hanno incontrato i ministri Samuel Ayenew Yeshaneh e Biskut Behabtu Gebregiorgis presso l’Ambasciata dell’Etiopia a Roma. Il confronto è stato l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione scientifica avviata negli ultimi anni e per discutere nuove opportunità di sviluppo.

L’Etiopia è entrata a far parte dell’ICGEB nel 2019. Da allora, ricercatori, studenti e giovani scienziati del Paese hanno potuto accedere a numerosi programmi promossi dall’organizzazione internazionale. Tra questi figurano attività di ricerca, corsi di formazione, borse di studio, finanziamenti per progetti scientifici e iniziative dedicate alla crescita professionale nel settore delle biotecnologie. L’obiettivo dell’ICGEB è favorire la cooperazione scientifica tra i Paesi membri, mettendo a disposizione competenze, strumenti e opportunità per sostenere la ricerca e l’innovazione, soprattutto nelle nazioni in via di sviluppo. Attraverso queste iniziative, il Centro punta a contribuire al progresso delle scienze della vita e a promuovere soluzioni utili in ambiti come la salute, l’agricoltura e la tutela dell’ambiente.

Uno dei programmi che ha contribuito a rafforzare il legame con l’Etiopia è BIOTECHNET. L’iniziativa sostiene la formazione avanzata dei ricercatori, promuove il potenziamento delle capacità scientifiche delle istituzioni locali e favorisce la creazione di reti di collaborazione tra studiosi che operano nel campo delle scienze della vita e delle biotecnologie. Grazie a questo progetto, gli scienziati etiopi possono ampliare le proprie competenze, partecipare a collaborazioni internazionali e confrontarsi con ricercatori provenienti da altri Paesi membri dell’ICGEB. Si tratta di un’opportunità importante per favorire lo scambio di conoscenze e accelerare lo sviluppo della ricerca scientifica.

L’incontro di Roma conferma quindi la volontà di entrambe le parti di proseguire su questa strada. La cooperazione tra ICGEB ed Etiopia rappresenta infatti un esempio di come la collaborazione internazionale possa contribuire alla formazione di nuovi ricercatori, al rafforzamento delle competenze scientifiche e alla crescita dell’innovazione, creando benefici non solo per il Paese africano ma anche per l’intera comunità scientifica internazionale.