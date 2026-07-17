La Repubblica di San Marino verso Expo 2027: a Belgrado vertice bilaterale ad alto livello per pianificare la partecipazione

Ieri a Belgrado si è svolto un incontro di eccezionale rilievo per definire la presenza della Repubblica sul palcoscenico globale del prossimo anno. Il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione, l’Expò, l’Informazione e l’Attrazione Investimenti Turistici, Federico Pedini Amati, ha guidato una delegazione sammarinese in un vertice bilaterale interamente focalizzato sulla futura partecipazione di San Marino all’Esposizione specializzata di Belgrado 2027 che si terrà dal 15 maggio al 15 agosto nella Capitale serba.

Ad accogliere la rappresentanza del Titano sono stati i massimi vertici del governo: il Primo Vicepremier e Ministro delle Finanze Siniša Mali e la Ministra del Commercio Interno ed Esterno Jagoda Lazarević, la quale ricopre anche il ruolo di Commissario di Expo 2027 per il paese organizzatore.

L’importanza dell’incontro è stata suggellata dalla presenza del Segretario Generale del Bureau International des Expositions (BIE), Dimitri Kerkentzes e del Direttore Esecutivo Expo 2027 Igor Kovacevic.

Belgrado si sta trasformando con la costruzione di un intero distretto cittadino concepito per ospitare l’evento. Ad oggi, ben 142 Paesi e organizzazioni internazionali hanno confermato ufficialmente la loro adesione.

Il Ministro delle Finanze Siniša Mali ha voluto sottolineare come l’esposizione rappresenti una vetrina straordinaria per illustrare i progressi della Serbia e, contemporaneamente, permetta a una realtà storica e prestigiosa come San Marino di mostrare le proprie eccellenze a una platea globale.

Jagoda Lazarević ha rimarcato quanto l’esperienza sammarinese sia considerata un patrimonio di inestimabile valore per gli organizzatori della rassegna belgradese.

La delegazione sammarinese — che includeva il Direttore del Dipartimento del Turismo e Commissario alle Esposizioni Universali 2020 e 2025, Filippo Francini e il Segretario Particolare Alan Gasperoni — ha così potuto approfondire i piani infrastrutturali, i dettagli logistici e le immense potenzialità di cooperazione bilaterale che l’evento saprà catalizzare. Concludendo la trasferta con una visita ai cantieri del futuro distretto espositivo e agli spazi che potrebbero accogliere la missione sammarinese.

Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati ha espresso profonda ammirazione per la visione strategica messa in campo dal Paese balcanico comunicando all’organizzazione la volontà di prendere in considerazione l’invito e le condizioni di partecipazione particolarmente favorevoli previste dall’adesione al partnership programme proposto dal Governo serbo.