L’Ambasciatrice d’Etiopia partecipa a un panel su sicurezza alimentare e governance dei dati nutrizionali

Sua Eccellenza Demitu Hambisa Bonsa, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria dell’Etiopia in Italia e Rappresentante Permanente presso FAO, IFAD e PAM, ha preso parte come relatrice a un panel dedicato al tema “L’esperienza dell’Etiopia nella governance e nel coordinamento dei dati sulla sicurezza alimentare e nutrizionale: sfide e opportunità”.

Durante il suo intervento, l’Ambasciatrice Bonsa ha illustrato gli sforzi che il Paese sta portando avanti per rafforzare la sicurezza alimentare e nutrizionale attraverso il miglioramento della governance dei dati, un più stretto coordinamento istituzionale e politiche fondate su evidenze concrete. Un percorso che l’Etiopia considera centrale per costruire sistemi alimentari più solidi e resilienti.

Il dibattito ha messo in luce quanto sia cruciale disporre di sistemi informativi tempestivi e integrati per garantire sistemi alimentari sostenibili e migliorare le condizioni di vita delle comunità. Senza dati affidabili e aggiornati, infatti, diventa difficile orientare in modo efficace le politiche pubbliche e rispondere in tempo alle crisi alimentari e nutrizionali.

Il panel si è rivelato una piattaforma preziosa per condividere l’esperienza etiope, scambiare buone pratiche con altri Paesi e istituzioni, e individuare nuove opportunità per far progredire la governance dei dati su sicurezza alimentare e nutrizione. Innovazione, partenariati e cooperazione internazionale sono stati indicati come gli elementi chiave su cui puntare per i prossimi passi in questo ambito.