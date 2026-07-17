L’Ambasciatrice d’Etiopia partecipa a un panel su sicurezza alimentare e governance dei dati nutrizionali
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- Etiopia

L’Ambasciatrice d’Etiopia partecipa a un panel su sicurezza alimentare e governance dei dati nutrizionali

L’Ambasciatrice d’Etiopia partecipa a un panel su sicurezza alimentare e governance dei dati nutrizionali

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Etiopia - 17 Luglio 2026

di Redazione

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