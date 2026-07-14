l Concerto di Gala dell’Opera Nazionale di Bucarest al Festival di Ravello ha sancito la conclusione del semestre romeno dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026
Redazione
- 2 Mondi

l Concerto di Gala dell’Opera Nazionale di Bucarest al Festival di Ravello ha sancito la conclusione del semestre romeno dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026

l Concerto di Gala dell’Opera Nazionale di Bucarest al Festival di Ravello ha sancito la conclusione del semestre romeno dell’Anno Culturale Romania–Italia 2026

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2 Mondi - 14 Luglio 2026

di Redazione

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