La Türkiye lancia “Deep Heritage”: tecnologia e turismo subacqueo per salvare i relitti della Prima Guerra Mondiale
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La Türkiye lancia “Deep Heritage”: tecnologia e turismo subacqueo per salvare i relitti della Prima Guerra Mondiale

La Türkiye lancia “Deep Heritage”: tecnologia e turismo subacqueo per salvare i relitti della Prima Guerra Mondiale

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Turchia - 8 Luglio 2026

di Redazione

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