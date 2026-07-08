La Türkiye lancia “Deep Heritage”: tecnologia e turismo subacqueo per salvare i relitti della Prima Guerra Mondiale

Nel Gallipoli Historic Underwater Park prende il via un innovativo progetto di conservazione che utilizza la protezione catodica per preservare i relitti storici, valorizzando uno dei più straordinari itinerari di immersione del Mediterraneo.

La Türkiye avvia uno dei più innovativi progetti di conservazione subacquea del Mediterraneo. Si chiama “Deep Heritage – Derin Miras” ed è il programma che utilizza tecnologie avanzate per proteggere i relitti della Prima Guerra Mondiale custoditi nei fondali dello Stretto dei Dardanelli, trasformando uno dei più importanti scenari della Battaglia di Gallipoli in un modello internazionale di tutela del patrimonio culturale sommerso e di turismo subacqueo sostenibile.

Promosso dalla Direzione del Sito Storico delle Guerre di Çanakkale-Gallipoli in collaborazione con la 1915 Çanakkale Bridge and Motorway Corporation, il progetto rappresenta una nuova tappa nello sviluppo del Gallipoli Historic Underwater Park, inaugurato nel 2022 come il primo parco subacqueo al mondo interamente dedicato alla Prima Guerra Mondiale.

Oggi il parco comprende 29 siti di immersione, tra cui 27 relitti storici e due reef naturali, mentre nell’intera area dello Stretto sono stati censiti oltre cento relitti riconducibili al primo conflitto mondiale. Un patrimonio unico, che permette ai subacquei di esplorare autentici testimoni della storia trasformati nel tempo anche in preziosi ecosistemi marini.

Il cambiamento climatico, l’aumento delle temperature del mare e le trasformazioni degli ecosistemi stanno accelerando il deterioramento delle strutture metalliche sommerse. Per rallentare questo processo, il progetto introduce una sofisticata tecnologia di protezione catodica, già utilizzata in ambito ingegneristico per preservare infrastrutture marittime.

Il sistema prevede l’installazione, accanto ai relitti, di particolari anodi metallici destinati a corrodersi al posto delle strutture originali. In questo modo la corrosione viene notevolmente rallentata senza intervenire direttamente sulle navi storiche e senza alterare l’ambiente circostante. Secondo i tecnici del progetto, ogni installazione potrà prolungare la conservazione dei relitti di circa 30-35 anni, contribuendo nello stesso tempo a salvaguardare gli habitat marini che negli anni si sono sviluppati attorno agli scafi e che ospitano numerose specie del Mediterraneo.

Il primo intervento sull’HMS Louis

Il primo sistema ufficiale di protezione catodica è stato installato sul relitto dell’HMS Louis, cacciatorpediniere della Royal Navy britannica affondato durante la Campagna di Gallipoli nel 1915.

Il relitto giace a circa 13 metri di profondità nella Baia di Suvla e, a oltre un secolo dall’affondamento, conserva ancora gran parte della propria struttura, rappresentando una delle immersioni storiche più suggestive del parco.

Per documentare l’avvio del progetto sono stati coinvolti fotografi e professionisti del mondo subacqueo, tra cui il fotografo svedese Alex Dawson e l’apneista turca Bilge Çingigiray, detentrice di un Guinness World Record.

Per İsmail Kaşdemir, Presidente della Direzione del Sito Storico delle Guerre di Çanakkale-Gallipoli, il progetto rappresenta un investimento destinato a preservare un patrimonio unico al mondo. “Il Gallipoli Underwater Park non è semplicemente un centro immersioni. Custodisce tesori di straordinario valore storico e culturale. Chi si immerge qui compie un autentico viaggio nel tempo.” L’obiettivo è duplice: proteggere i relitti affinché possano essere studiati e tramandati alle generazioni future e, allo stesso tempo, consolidare la posizione della Türkiye tra le principali destinazioni mondiali dedicate al turismo subacqueo storico.

Una partnership tra tutela e innovazione

Deep Heritage nasce dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore privato. La 1915 Çanakkale Bridge and Motorway Corporation, che gestisce il ponte sospeso dei Dardanelli, utilizza la stessa tecnologia di protezione catodica per la manutenzione delle proprie infrastrutture. Come ha spiegato il CFO Murat Sarıkaya, trasferire questa esperienza ai relitti storici significa mettere l’innovazione al servizio della conservazione di un patrimonio che non ha eguali. “Tra tutti i progetti che abbiamo realizzato a Çanakkale, questo è uno dei più significativi. Crediamo possa offrire un contributo importante non solo al nostro Paese, ma anche alla tutela del patrimonio culturale mondiale.”

Un nuovo modello di turismo subacqueo

Con Deep Heritage la Türkiye rafforza la propria strategia di valorizzazione del patrimonio sommerso, proponendo un modello che unisce ricerca scientifica, innovazione tecnologica, tutela ambientale e sviluppo turistico. A oltre cento anni dalla Battaglia di Gallipoli, i relitti che un tempo raccontavano la guerra diventano oggi il cuore di uno dei più affascinanti itinerari subacquei del Mediterraneo. Non più soltanto testimonianze di un conflitto, ma un patrimonio vivo da proteggere, studiare e raccontare attraverso un turismo capace di coniugare memoria, sostenibilità ed esperienza.