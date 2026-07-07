“Omaggio a Franco Battiato”: inaugurata a Madrid la targa dedicata al Maestro
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“Omaggio a Franco Battiato”: inaugurata a Madrid la targa dedicata al Maestro

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Italia - 7 Luglio 2026

di Redazione

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