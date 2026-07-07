“Omaggio a Franco Battiato”: inaugurata a Madrid la targa dedicata al Maestro

A seguito di una iniziativa dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, in collaborazione con l’Associazione Siciliani in Spagna, lunedì 6 giugno è stata inaugurata una targa commemorativa in onore del grande cantautore Franco Battiato, a testimonianza del profondo legame che unisce il Maestro siciliano alla Spagna e alla sua capitale.

Lo svelamento della targa, posizionata in Calle Juan Bravo, una strada in centro città adiacente all’Ambasciata, è avvenuto nel corso di una cerimonia istituzionale alla quale hanno preso parte l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, e la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid Marta Rivera de la Cruz.

L’insegna reca, in italiano e in spagnolo, il verso tratto da uno dei brani più celebri del repertorio di Battiato: «Cerco un centro di gravità permanente».

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Buccino Grimaldi ha voluto ricordare la figura del Maestro e il suo speciale rapporto con la Spagna: «Franco Battiato è stato un artista capace di parlare a generazioni diverse e di superare ogni confine, unendo musica, poesia e ricerca spirituale. La Spagna lo ha sempre accolto con grande affetto, riconoscendosi in una sensibilità profondamente mediterranea, aperta al dialogo e all’incontro tra culture».

Dal canto suo, Marta Rivera de la Cruz ha sottolineato come con questa targa Madrid renda omaggio «a un creatore irripetibile, che ha fatto della ricerca di un “centro di gravità permanente” una splendida metafora della necessità di trovare serenità ed equilibrio in un mondo in costante cambiamento». La Delegata ha inoltre definito il cantautore italiano «un artista universale» e, al tempo stesso, «un simbolo della profonda amicizia culturale tra l’Italia e Madrid».

Al termine della cerimonia, gli ospiti si sono trasferiti presso la sede dell’Ambasciata, dove la celebrazione è proseguita con il concerto del gruppo “Equipaggio Sperimentale”, fondato da Filippo Destrieri e da don Marco Rapelli, che ha reso omaggio al cantautore italiano eseguendo alcune delle sue canzoni più celebri, in un clima di grande allegria e partecipazione.

L’omaggio in uno spazio pubblico dedicato a uno dei più importanti artisti contemporanei italiani, particolarmente apprezzato dal pubblico spagnolo, che si aggiunge all’intitolazione in passato di una piazza a Raffaella Carrà, costituisce un ulteriore e significativo riconoscimento da parte delle autorità locali nei confronti della tradizione artistica italiana e dei profondi legami culturali che uniscono i due Paesi.