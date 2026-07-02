Roma omaggia Yoel Despaigne, la leggenda cubana della pallavolo entra nella Hall of Fame
Irene Anania
- 2 Mondi

Roma omaggia Yoel Despaigne, la leggenda cubana della pallavolo entra nella Hall of Fame

Roma omaggia Yoel Despaigne, la leggenda cubana della pallavolo entra nella Hall of Fame

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2 Mondi - 2 Luglio 2026

di Irene Anania

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