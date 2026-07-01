Concerto dell’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti al Festival Internazionale di musica e danza di Granada (28 giugno 2026)
Redazione
- 2 Mondi

Concerto dell’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti al Festival Internazionale di musica e danza di Granada (28 giugno 2026)

Concerto dell’orchestra giovanile “Luigi Cherubini” diretta da Riccardo Muti al Festival Internazionale di musica e danza di Granada (28 giugno 2026)

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2 Mondi - 1 Luglio 2026

di Redazione

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