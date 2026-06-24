A Palazzo San Callisto la proiezione del documentario inedito di Gianni Minà “Il Papa e Fidel”
Bianca Ricci
- 2 Mondi

A Palazzo San Callisto la proiezione del documentario inedito di Gianni Minà “Il Papa e Fidel”

A Palazzo San Callisto la proiezione del documentario inedito di Gianni Minà “Il Papa e Fidel”

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2 Mondi - 24 Giugno 2026

di Bianca Ricci

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