Il partito al governo in Etiopia vince la settima elezione generale

Il Consiglio Elettorale Nazionale dell’Etiopia ha dichiarato domenica che il partito di governo, il Prosperity Party, è il vincitore della settima elezione generale del Paese, confermando di aver ottenuto 438 dei 486 seggi contestati nella House of Peoples’ Representatives.

Annunciando i risultati delle elezioni, la presidente del Consiglio Elettorale Nazionale ha dichiarato che il Prosperity Party ha conquistato il 90% dei seggi parlamentari, consentendo al partito al governo di formare il governo per i prossimi cinque anni.

Il Consiglio Elettorale ha inoltre affermato che il partito del primo ministro Abiy Ahmed ha ottenuto una netta vittoria anche nelle elezioni dei consigli regionali, conquistando oltre l’80% dei seggi nelle aree in cui si è votato, confermando così la sua continua predominanza in gran parte del Paese.

Secondo il Consiglio, l’affluenza ha raggiunto il 96,2% degli oltre 54 milioni di elettori registrati, un livello di partecipazione che l’organo elettorale e le autorità statali hanno evidenziato, nonostante siano ancora in corso riconteggi, nuove votazioni e vi siano alcune circoscrizioni con risultati non ancora definitivi.

La vittoria del Prosperity Party è arrivata al termine di una competizione che ha coinvolto 42 partiti politici e oltre 10.000 candidati in corsa per i seggi delle assemblee legislative nazionali e regionali, insieme a diversi candidati indipendenti.