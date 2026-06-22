Donne del SeicentoThaleia Ensemble

Il Thaleia Ensemble, gruppo di interpretazione storicista dedicato alla figura della donna nel Barocco, propone “Donne del Seicento”, un programma che racconta sette donne straordinarie nate e attive in diverse città dell’Italia del XVII secolo: alcune vissero la loro attività musicale dentro le mura dei conventi, altre cercarono il proprio spazio in una società in cui la posizione di artista era sempre eccezionale per una donna.

Il concerto si apre con un brano pionieristico: la monodia “Udite lagrimosi spirti” di Lucia Quinciani (ca. 1566 – ca. 1611), la prima opera mai pubblicata da una donna, inclusa nella raccolta “Affetti Amorosi” data alla luce nel 1611 dal suo maestro Marcantonio Negri.

Il programma prosegue con Barbara Strozzi, l’autrice più conosciuta del barocco, cantante straordinaria e figura chiave per comprendere la Venezia musicale del Seicento, e con Antonia Padoani Bembo, anch’essa veneziana, che dovette trasferirsi in Francia dopo una vita coniugale complicata, cercando il favore della corte di Luigi XIV a Versailles.

Spazio anche alle compositrici di ambito religioso: Claudia Sessa e Chiara Margarita a Milano, Bianca Maria Meda a Pavia, Isabella Leonarda e Maria Xaviera Peruchona a Novara vissero e composero le loro opere nei conventi, dimostrando una conoscenza profonda delle correnti estetiche in voga nella loro epoca. Il programma si chiude proprio con Meda: visse in clausura a Pavia, nel convento benedettino di San Martino del Leano, e pubblicò nel 1691 a Bologna il suo libro di mottetti, l’unica opera giunta fino a noi.

Di Marieta Morosina Priuli, invece, si conoscono solo due opere strumentali incentrate sulla danza, che purtroppo non si conservano complete.

Sul piano artistico, le composizioni scelte, con armonie straordinariamente espressive e una grande padronanza delle possibilità della voce, svelano il talento di tutte queste autrici. L’ensemble, noto per la dedizione all’interpretazione della musica antica con strumenti storici, combina rigore accademico e sensibilità artistica.

Thaleia, diretto artisticamente dalla violoncellista Ángela Lobato del Castillo e dalla soprano Laura Martínez Boj, fa parte della Fondazione Mount Parnassus, con sede a Calgary, organizzazione non profit che promuove l’attività concertistica ed educativa di donne dedicate alla musica antica. L’obiettivo dichiarato è chiaro: illuminare l’opera di queste donne eccezionali, restituendo una prospettiva femminile della storia musicale che manca troppo spesso nei libri e nelle programmazioni concertistiche.



Qui il link per i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/spagna-thaleia-ensemb