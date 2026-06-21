Taghiyev: Petrolio, celebrazione, dramma umano e spiritualità
Ivan Guidi
- Azerbaigian

Taghiyev: Petrolio, celebrazione, dramma umano e spiritualità

Taghiyev: Petrolio, celebrazione, dramma umano e spiritualità

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Azerbaigian - 21 Giugno 2026

di Ivan Guidi

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