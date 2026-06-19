Il suono del Caspio incontra Roma: il jazz azerbaigiano alla Casa del Jazz
Irene Anania
- Azerbaigian

Il suono del Caspio incontra Roma: il jazz azerbaigiano alla Casa del Jazz

Il suono del Caspio incontra Roma: il jazz azerbaigiano alla Casa del Jazz

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Azerbaigian - 19 Giugno 2026

di Irene Anania

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