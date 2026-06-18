Turismo senza confini, da Nova Gorica-Gorizia 2025 nuove prospettive per la cooperazione transfrontaliera
Irene Anania
- Slovenia

Turismo senza confini, da Nova Gorica-Gorizia 2025 nuove prospettive per la cooperazione transfrontaliera

Turismo senza confini, da Nova Gorica-Gorizia 2025 nuove prospettive per la cooperazione transfrontaliera

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Slovenia - 18 Giugno 2026

di Irene Anania

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