“Le storie sconosciute dei combattenti contro il nazismo” in occasione degli 85 anni dall’inizio della Grande Guerra Patriottica.
Redazione
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“Le storie sconosciute dei combattenti contro il nazismo” in occasione degli 85 anni dall’inizio della Grande Guerra Patriottica.

“Le storie sconosciute dei combattenti contro il nazismo” in occasione degli 85 anni dall’inizio della Grande Guerra Patriottica.

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Russia - 18 Giugno 2026

di Redazione

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