Lunedì 22 giugno alle ore 18:30, in occasione dell’85° anniversario dell’inizio della Grande Guerra Patriottica, Casa Russa a Roma ospita la conferenza «Storie sconosciute dei combattenti contro il nazismo».

Il 22 giugno 1941 rappresenta una delle date più tragiche della storia russa del XX secolo. In quel giorno ebbe inizio la Grande Guerra Patriottica, che costò la vita a milioni di persone e segnò il destino dei popoli di tutto il mondo per molti decenni. Al raggiungimento della Vittoria contribuirono anche i partigiani italiani. Nel movimento della Resistenza attivo nel Nord Italia combatterono oltre 300.000 persone, tra cui circa 5.000 ex prigionieri di guerra sovietici.

Le memorie di uno di loro, Anatolij Tarasov, saranno presentate nel corso della conferenza dallo storico e scrittore Giambattista Cadoppi. Il suo intervento sarà dedicato al libro «Sui monti dell’Italia. Memorie di un garibaldino russo», pubblicato nel 2026, una preziosa testimonianza della partecipazione di cittadini sovietici alle formazioni partigiane italiane.

Lo scrittore e ricercatore Giovanni De Blasis, autore dei libri “La Liberazione. Resistenti e collaborazionisti nella provincia dell’Aquila”, “Il pane sarà contato a briciole. Censura di guerra nella provincia dell’Aquila, 1940-1943” e altri, illustrerà il contenuto delle lettere inviate dal fronte dai soldati aquilani e le modalità con cui tale corrispondenza veniva sottoposta al controllo della censura del regime fascista.

A portare il proprio saluto ai partecipanti e agli ospiti sarà l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alexey Paramonov.

La conferenza si concluderà con la proiezione del documentario «I volontari della milizia popolare. La melodia della memoria», dedicato all’impresa del Primo Orchestra Statale di Fiati dell’URSS. Nell’estate del 1941, quasi tutti i suoi musicisti si arruolarono volontariamente nelle unità della milizia popolare e persero la vita nei pressi di Vyazma durante la difesa di Mosca. Il film sarà proiettato in lingua russa con sottotitoli in italiano.